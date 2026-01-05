快訊／財神爺還在放假　威力彩20槓下期上看4.4億

面板雙虎齊亮燈！群創短線飆漲6成 刷4年半新高價位

台股突破3萬點，資金轉往低價、落後補漲面板，群創（3481）今（6）日不畏被列入注意股票，股價一路猛攻，來到21.85元漲停價，創下2021年7月以來新高價位，開盤半個小時成交量逼近75萬張，居上市成交量第一個股，而友達（2409）連六紅，今日則是鎖住15.2元漲停價位。

CES直擊／黃仁勳秀Rubin家族6大晶片 曝採台積電COUPE新技術

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳今日在一年一度CES展前進行主題演講，大秀全新Rubin平台，更透露已經全面投產，其中還採用了晶圓代工龍頭台積電（2330）最新的CoPoS技術，黃仁勳更表示，新的搭載Rubin的超級電腦平台採用全水冷設計，而且「沒有線路」，因此過去需要耗時兩個小時組裝的系統，現在只要五分鐘就可以完成組裝。

CES直擊／黃仁勳自駕AI模型Alpamayo 賓士CLA搶先搭載

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳今日於美國拉斯維加斯一年一度的CES展前進行主題演講，黃仁勳此次在演講中也發布全新自動駕駛車輛開源 AI 模型Alpamayo，並宣佈已經和賓士進行合作，首款搭載的車輛將會是2025年CLA車系，且北美市場最快Q1就會上線。

聯發科每股配29元 填逾3成後翻黑陷貼息窘境

擁有27.53萬股民的IC設計權值股聯發科（2454）今（6）日除息，每股配發29元，除息參考價1495元，早盤最高來到1505元，填息率34%，不過受到電子股漲多熄火影響，聯發科盤中一度翻黑陷入貼息。

快訊／台積電翻紅反攻！平1695天價 台股衝30471新高

台股今（6）日以低盤開出，惟市場追價買盤持續湧入推升，指數在上午11時後攻高至30471.39點，大漲362.32點，台股再刷新高，台股在2026年開紅盤至今三個交易日，日日創新高。

台股破3萬點！一看APP秒關「還有人是綠的？」 大票人狂取暖

台股昨（5）日衝破三萬點大關，寫下歷史新高，在市場氣氛歡騰之際，曾從事殯葬業的知名作家「BigBrother大師兄」卻發文感嘆，自己的股票APP一片綠油油，「我的眼睛業障重。」沒想到大票苦主留言取暖，紛紛淚喊「你不孤單！」

台股攻破3萬點！百檔ETF元月除息 投信教戰3撇步息利雙收

喜迎2026年，台股正式突破3萬點大關，元月預計有超過百檔ETF即將除息，為投資人開啟新春投資契機。國泰投信表示，面對多元投資選擇，投資人可依「三大原則」篩選：一看過往績效與配息來源，二看過往填息表現，三看長線產業趨勢，現階段AI長期趨勢明確，相關供應鏈出貨量供不應求，建議投資人鎖定具成長潛力的AI科技類ETF，先享息收，還能有望分享科技產業的長期成長動能。

史上最貴！央行馬年套幣「漲3成」衝2450元 首見101煙火

收藏迷快看！中央銀行今（6）日正式亮相第三輪生肖系列第十套「丙午馬年生肖紀念套幣」。不過，今年想入手口袋得深一點，每套售價來到 2450 元，不僅比去年大漲 650 元，更刷新歷年最高紀錄。央行坦言，因國際銀價狂飆，為避免套利空間，不得不反映成本。

特化股長興獲台積電訂單 股價拉出第2根漲停

特用化學股長興（1717）首度取得台積電CoWoS先進封裝材料訂單，再加上子公司長廣（7795）即將掛牌，長興今（6）日開高走高，再度攻上50.7元漲停，連二天拉漲停，股價創2007年7月以來新高價。

台積電跌25元至1645 台股大跌171點後急速收斂小跌20點

美股4大指數全面收漲，台股今（6日）以29933.65點開出，指數大跌171.39點，跌幅0.57％。隨後指數急速收斂，開盤2分鐘只跌20.89點，重回3萬點大關，暫報30084.15點。