快訊／財神爺還在放假　威力彩20槓下期上看4.4億

▲威力彩再度槓龜。（資料照／記者陳依旻攝）
記者陳瑩欣、許力方／台北報導
威力彩第114106期今（5日）晚開獎，第一區中獎號碼由小至大依序為11、14、19、25、34、37，第二區中獎號碼為04號。台彩派彩結果出爐，本期頭獎仍未開出，已經連20槓，下期8日開出的威力彩，預估銷售1.15～1.25億元，頭獎累積金額預估上看4.4億元。
台股突破3萬點，資金轉往低價、落後補漲面板，群創（3481）今（6）日不畏被列入注意股票，股價一路猛攻，來到21.85元漲停價，創下2021年7月以來新高價位，開盤半個小時成交量逼近75萬張，居上市成交量第一個股，而友達（2409）連六紅，今日則是鎖住15.2元漲停價位。
2026-01-06 10:11
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳今日在一年一度CES展前進行主題演講，大秀全新Rubin平台，更透露已經全面投產，其中還採用了晶圓代工龍頭台積電（2330）最新的CoPoS技術，黃仁勳更表示，新的搭載Rubin的超級電腦平台採用全水冷設計，而且「沒有線路」，因此過去需要耗時兩個小時組裝的系統，現在只要五分鐘就可以完成組裝。
2026-01-06 08:37
NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳今日於美國拉斯維加斯一年一度的CES展前進行主題演講，黃仁勳此次在演講中也發布全新自動駕駛車輛開源 AI 模型Alpamayo，並宣佈已經和賓士進行合作，首款搭載的車輛將會是2025年CLA車系，且北美市場最快Q1就會上線。
2026-01-06 08:10
擁有27.53萬股民的IC設計權值股聯發科（2454）今（6）日除息，每股配發29元，除息參考價1495元，早盤最高來到1505元，填息率34%，不過受到電子股漲多熄火影響，聯發科盤中一度翻黑陷入貼息。
2026-01-06 09:47
台股今（6）日以低盤開出，惟市場追價買盤持續湧入推升，指數在上午11時後攻高至30471.39點，大漲362.32點，台股再刷新高，台股在2026年開紅盤至今三個交易日，日日創新高。
2026-01-06 11:46
台股昨（5）日衝破三萬點大關，寫下歷史新高，在市場氣氛歡騰之際，曾從事殯葬業的知名作家「BigBrother大師兄」卻發文感嘆，自己的股票APP一片綠油油，「我的眼睛業障重。」沒想到大票苦主留言取暖，紛紛淚喊「你不孤單！」
2026-01-06 11:17
喜迎2026年，台股正式突破3萬點大關，元月預計有超過百檔ETF即將除息，為投資人開啟新春投資契機。國泰投信表示，面對多元投資選擇，投資人可依「三大原則」篩選：一看過往績效與配息來源，二看過往填息表現，三看長線產業趨勢，現階段AI長期趨勢明確，相關供應鏈出貨量供不應求，建議投資人鎖定具成長潛力的AI科技類ETF，先享息收，還能有望分享科技產業的長期成長動能。
2026-01-06 11:15
收藏迷快看！中央銀行今（6）日正式亮相第三輪生肖系列第十套「丙午馬年生肖紀念套幣」。不過，今年想入手口袋得深一點，每套售價來到 2450 元，不僅比去年大漲 650 元，更刷新歷年最高紀錄。央行坦言，因國際銀價狂飆，為避免套利空間，不得不反映成本。
2026-01-06 10:57
特用化學股長興（1717）首度取得台積電CoWoS先進封裝材料訂單，再加上子公司長廣（7795）即將掛牌，長興今（6）日開高走高，再度攻上50.7元漲停，連二天拉漲停，股價創2007年7月以來新高價。
2026-01-06 10:47
美股4大指數全面收漲，台股今（6日）以29933.65點開出，指數大跌171.39點，跌幅0.57％。隨後指數急速收斂，開盤2分鐘只跌20.89點，重回3萬點大關，暫報30084.15點。
2026-01-06 09:03
