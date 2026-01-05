記憶體賺爛！南亞科11月狂賺42.35億　年增率衝破2097%

▲南亞科外觀。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

記憶體族群獲利大爆發！DRAM大廠南亞科（2408）因達集中交易市場公布注意資訊標準，今（5）日提前公告2025年11月獲利表現，單月營收101.69億元，年增364.89%，更驚人的是，歸屬母公司業主淨利高達42.35億元，年增率飆上2097.86%，每股盈餘（EPS）1.37元，年增率也達2101.93%，堪稱「一個月賺爆一季」。

南亞科同步揭露，2025年第3季營收187.79億元，年增130.91%；稅前盈餘20.23億元，年增210.67%；歸屬母公司業主淨利15.63億元，年增205.16%，EPS為0.5元，年增204.17%。換言之，南亞科光是去年11月單月獲利，就已明顯超越第3季整季表現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

股價方面，南亞科今盤中一度衝上213元歷史新高，終場漲勢收斂，上漲1元或0.48%，以208元作收，成交量達11萬3566張。

不只南亞科，記憶體模組族群同樣賺翻。威剛（3260）、十銓（4967）也因達注意資訊標準，提前公告去年11月獲利，年增率雙雙突破1000%。

威剛去年11月自結合併營收55.98億元，年增60.23%；稅前淨利18.31億元，歸屬母公司業主淨利12.81億元，年增高達15.63倍，單月EPS達4.05元，幾乎追平去年上半年累計EPS的4.47元，獲利動能明顯跳升。威剛今股價以上漲9.5元或3.39%、每股290元作收。

十銓去年11月營收16.17億元，年增78.63%；稅前淨利3.91億元，年增916.57%；歸屬母公司業主淨利3.14億元，年增1012.68%，單月EPS高達3.70元，不僅大幅超越去年同期，也已賺贏去年前三季累計EPS的3.47元。十銓今早一度衝上210元新天價，盤中翻黑後拉回，終場以上漲0.5元或0.26%、每股194.5元作收。