快訊／港務公司蘇建榮接基隆港、宋益進接花蓮港　高雄港盧展猷呼聲高

▲蘇建榮將接基隆港務分公司總經理(左)，宋益進將接花蓮港務分公司總經理。（圖／取自兩港官網）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司因高雄分公司總經理王派峰、高級研究委員陳劭良、資訊處長張登訓等本月16日退休，帶動一波人事異動，目前已知花蓮港務分公司總經理蘇建榮將接基隆港務分公司總經理，基隆港務分公司代理總經理宋益進升任花蓮港務分公司總經理，最大港高雄港接棒人選以當過花蓮與台中港總經理的盧展猷呼聲最高，預計本周內行政院就會做出審批。

這一波異動還包括高雄港代港務長陳祖強真除；高雄港主任秘書林麗美轉任董事長辦公室主任，主任秘書遺缺由永續長張紋英接任；台中分公司副總經理陳中龍接高雄港務分公司副總經理，原兼任該職的總公司業務副總張展榮免兼；王派峰原兼任的台灣港務國際物流總經理改由盧展猷兼任。

最受矚目的高雄分公司總經理，以盧展猷呼聲最高，他資歷最久、歷練最完整，距離退休還有3年，不過內部傳出當過基隆港務分公司總經理的現任總公司行政副總高傳凱也是可能人選，他距離退休還有兩年半。

今年4月還會有第二波人事異動，傳出異動幅度會更大。另明年1月總公司總經理王錦榮與業務副總張展榮將屆齡退休，公司內高階升遷的機會一波接一波。