快訊／大樂透一注獨得　1.1億頭獎天降台南

▲大樂透1.1億頭獎開出一注獨得。（資料照／記者呂佳賢攝）
記者陳盈欣、許力方／台北報導
大樂透第115000004期今（13日）晚開獎，中獎號碼由小至大依序為02、10、18、19、39、49，特別號24。台彩派彩結果出爐，本期頭獎一注獨得1.1億元，獎落台南市永康區崑山里永大路2段63號的「猜衆電腦投注棧」。
▲大樂透1.1億頭獎開出一注獨得。（資料照／記者呂佳賢攝）
記者陳盈欣、許力方／台北報導
大樂透第115000004期今（13日）晚開獎，中獎號碼由小至大依序為02、10、18、19、39、49，特別號24。台彩派彩結果出爐，本期頭獎一注獨得1.1億元，獎落台南市永康區崑山里永大路2段63號的「猜衆電腦投注棧」。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※
台股2026年多頭馬力十足，今（14日）指數刷新30994.81 點再創天價，帶動台股ETF市價跟著水漲船高，根據統計，在台股再創歷史高點之際，共有25檔台股ETF股價也改寫新高，市值型、科技型、高息型等皆榜上有名。
2026-01-14 17:24
太陽能模組廠元晶（6443）挾低軌衛星題材股價狂噴，被要求提前公布獲利，公司自結去年（2025年）11月單月稅後純損1.06 億元，比去年同期衰退166%，每股虧損0.21元，雖業績表現未見回溫，惟在題材消息加持下，今年以來飆漲4成。
2026-01-14 16:32
在晶圓代工龍頭台積電（2330）法說會前，美系外資出具最新研究報告，調整多檔台系半導體股投資評等與目標價。其中，台積電、家登（3680）與世界先進（5347）目標價同步獲得上修，世界先進評等由「減碼」調升至「中立」，不過聯電（2303）則遭調降評等。
2026-01-14 14:06
土方之亂持續延燒，在市場聯想題材下，環保相關概念股今（14日）續全面噴出，可寧衛*（8422）、泰霖（8080）同步拉出第3根漲停，裕山（7715）、基士德-KY（6641）台境*（8476）跳空漲停，均是連拉第2根漲停。
2026-01-14 12:39
國泰費城半導體（00830）公告今年（2026年）將配發高達9元現金股利，帶動投資人買盤，今（14 日）股價衝高至63.6元，創掛牌以來新高價，單周受益人數增逾2萬人，增加人數居整體台灣ETF第二名。
2026-01-14 11:52
受到內外資法人接力按讚影響，股王信驊（5274）目標價獲上調至10500元，今（14）日再度發動猛攻，開盤不到15分鐘衝上8300元天價，刷新上市櫃個股紀錄。
2026-01-14 09:24
低軌衛星概念股因搭上Space X火箭題材，近期籌碼蜂湧而入、股價飆漲遭主管機關盯上，今（14）日多檔提前公告2025年11月獲利，其中印刷電路板（PCB）燿華（2367）僅賺400萬元，年衰退105%；射頻模組業耀登（3138）自揭2025年12月歸屬母公司業主權益達2621萬元，年增50.81%，兩檔處境大不同。
2026-01-14 17:09
被動元件龍頭國巨* （2327）在本土法人喊出目標價300元，今（14日）股價續走強，大漲9%，帶動整體類股走強，包括蜜望實（8043）及多檔中低價位個股千如（3236）、華容（5328）、鈞寶（6155）連袂攻頂，多達7 檔早盤即漲停鎖死。
2026-01-14 10:20
日圓甜價再現！受「高市交易」效應影響，日圓匯價走弱，台灣銀行今（14）日上午9點12分日圓現鈔賣出價下探至0.2022，即期匯率賣出價同步來到0.2007，雙雙創下近3個月來最甜水準，立刻吸引換匯族目光。
2026-01-14 10:10
美中競逐太空版圖持續升溫。財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「美中太空競賽會是26年重要賽局」為題撰文指出，中國近期向國際電信聯盟提出涵蓋14個星座、逾20萬顆衛星的頻軌申請，企圖心引發市場高度關注，也凸顯美中在太空發展策略上的根本差異。
2026-01-14 10:57
讀者迴響