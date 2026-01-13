快訊／大樂透一注獨得　1.1億頭獎天降台南

台股31000點要來了！ 一表看25檔台股ETF股價先創高

台股2026年多頭馬力十足，今（14日）指數刷新30994.81 點再創天價，帶動台股ETF市價跟著水漲船高，根據統計，在台股再創歷史高點之際，共有25檔台股ETF股價也改寫新高，市值型、科技型、高息型等皆榜上有名。

元晶提前開獎「 衰退+虧損」 低軌衛星加持飆4成列注意股

太陽能模組廠元晶（6443）挾低軌衛星題材股價狂噴，被要求提前公布獲利，公司自結去年（2025年）11月單月稅後純損1.06 億元，比去年同期衰退166%，每股虧損0.21元，雖業績表現未見回溫，惟在題材消息加持下，今年以來飆漲4成。

台積電法說前美系外資按讚 盟軍家登、世界先進雙雙上修

在晶圓代工龍頭台積電（2330）法說會前，美系外資出具最新研究報告，調整多檔台系半導體股投資評等與目標價。其中，台積電、家登（3680）與世界先進（5347）目標價同步獲得上修，世界先進評等由「減碼」調升至「中立」，不過聯電（2303）則遭調降評等。

土方之亂帶旺環保概念股！5檔鎖漲停 可寧衛*拉第3根

土方之亂持續延燒，在市場聯想題材下，環保相關概念股今（14日）續全面噴出，可寧衛*（8422）、泰霖（8080）同步拉出第3根漲停，裕山（7715）、基士德-KY（6641）台境*（8476）跳空漲停，均是連拉第2根漲停。

00830「暴力配9000元」！股價刷新高 單周受益人數躍增

國泰費城半導體（00830）公告今年（2026年）將配發高達9元現金股利，帶動投資人買盤，今（14 日）股價衝高至63.6元，創掛牌以來新高價，單周受益人數增逾2萬人，增加人數居整體台灣ETF第二名。

股王信驊飆8300元天價 本土投顧目標價喊出「10500元」

受到內外資法人接力按讚影響，股王信驊（5274）目標價獲上調至10500元，今（14）日再度發動猛攻，開盤不到15分鐘衝上8300元天價，刷新上市櫃個股紀錄。

低軌衛星股提前開獎兩樣情！燿華獲利年衰退破1倍 耀登年增逾5成

低軌衛星概念股因搭上Space X火箭題材，近期籌碼蜂湧而入、股價飆漲遭主管機關盯上，今（14）日多檔提前公告2025年11月獲利，其中印刷電路板（PCB）燿華（2367）僅賺400萬元，年衰退105%；射頻模組業耀登（3138）自揭2025年12月歸屬母公司業主權益達2621萬元，年增50.81%，兩檔處境大不同。

國巨領軍被動元件強勢表態！ 7檔中低價位攻頂鎖漲停

被動元件龍頭國巨* （2327）在本土法人喊出目標價300元，今（14日）股價續走強，大漲9%，帶動整體類股走強，包括蜜望實（8043）及多檔中低價位個股千如（3236）、華容（5328）、鈞寶（6155）連袂攻頂，多達7 檔早盤即漲停鎖死。

高市交易發威！日圓現鈔甜到0.2022 10萬台幣多換近2萬日圓

日圓甜價再現！受「高市交易」效應影響，日圓匯價走弱，台灣銀行今（14）日上午9點12分日圓現鈔賣出價下探至0.2022，即期匯率賣出價同步來到0.2007，雙雙創下近3個月來最甜水準，立刻吸引換匯族目光。

謝金河欽點 7檔低軌衛星概念股「沾到都很熱鬧」

美中競逐太空版圖持續升溫。財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「美中太空競賽會是26年重要賽局」為題撰文指出，中國近期向國際電信聯盟提出涵蓋14個星座、逾20萬顆衛星的頻軌申請，企圖心引發市場高度關注，也凸顯美中在太空發展策略上的根本差異。