台積電加碼62億買地擴廠　鳳凰城市長：「特別振奮」

▲鳳凰城市長蓋蕾歌三度訪台，擔任少棒隊交流賽開球嘉賓。（圖／台北市政府，下同）



記者許力方／台北報導

美國亞利桑納州鳳凰城市長蓋蕾歌（Kate Gallego）率團三度訪台，總統府指出，雙方多年來互動緊密，台積電等晶片供應鏈廠商都在鳳凰城設廠、投資，中華航空、星宇航空也開啟直航航線。蓋蕾歌今天（13日）受訪時特別振奮，台積電斥資62.27億買地，在鳳凰城持續擴大規模，深化雙方的夥伴關係。

蓋蕾歌今天下午與台北市市長蔣萬安一起擔任台美少棒隊交流賽開球嘉賓，受訪時表示，她以亞利桑那州與台灣維持長達數十年的軍事合作為榮，包括培訓台灣的飛行員，她也很自豪許多台企將北美總部設於鳳凰城，包含星宇也即將開通直飛航線。

[廣告]請繼續往下閱讀...

被問到如何看待台積電可能擴大對美投資？蓋蕾歌回應，感到特別振奮，台積電在鳳凰城取得土地、建立據點，讓鳳凰城廠區規模倍增，台積電的擴建讓先進半導體製程可以在亞利桑那州進行，深化了台灣與亞利桑那州之間的夥伴關係。台積電也是最大的經濟投資案，感到很榮幸作為他們的落腳點。

總統府指出，這次是蓋蕾歌市長第三度訪台，台灣跟亞利桑納州、鳳凰城市多年來互動緊密。亞利桑納州也是台灣航太與資訊產業在海外的重要投資地，以鳳凰城市為例，台積電等晶片供應鏈廠商都在當地設廠、投資或提供服務，以及中華航空、星宇航空開啟直航航線，在在顯示雙方在經貿、科技、教育及觀光等領域的未來發展可期。蓋蕾歌市長這次來到台灣，也希望進一步推動台美在人工智慧、智慧醫療等等產業的合作。