傳台積電加碼赴美換降關稅　許添財：投資「是機會」不是被迫

▲傳台積電加碼投資換降關稅。圖為台積電位於亞利桑那州鳳凰城的晶圓廠。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

外媒《紐約時報》12日引述知情人士報導指出，台美貿易協議已接近完成階段，美國對台進口關稅可望由20%降至15%，交換條件之一，則是台積電須在美國亞利桑那州再加碼投資，至少興建5座半導體廠，消息曝光後引發產業界與政經圈高度關注。對此，商業發展研究院董事長許添財認為，應該把赴美投資當成機會，而不是被迫。

許添財：台灣「有價值又友善」才被歡迎

許添財今（13）日受訪表示，外界不應將產業赴美投資視為被迫或威脅，而應當成機會。他指出，當前歐洲與美國已明確限制中國投資，「很多國家你想去投資，人家還不讓你去」，而台灣之所以能被接受，關鍵就在於「有價值、又友善」，這正是台灣的優勢所在。

許添財強調，產業若只將赴美投資視為交換條件，恐錯失長期布局的契機，反而應藉此加強下世代技術與先進製程研發，持續創新，才能在全球競爭中維持領先地位。

▲商研院董事長許添財。（圖／資料照）

關稅影響有限 服務業衝擊屬間接

針對關稅底定後的產業影響，許添財分析，服務業本身並不直接受到關稅影響，但會受到整體經濟環境的間接衝擊。他指出，美國的資源、人口與購買力仍持續成長，是全球最大的消費市場，台灣業者更應積極布局，但並非受制或依賴美國。

全球化退潮 台灣「沒有第二選擇」

在全球化逐漸退潮之際，許添財認為，新的經濟秩序與市場結構仍在重組過渡期，美國並非永久退出世界體系，而是暫時後退，目的在於重塑對自身更有利的國際關係與制度架構，並持續維持主導地位。

因此，他直言，從價值與利益的現實考量來看，台灣「沒有第二選擇」，仍須緊扣美國市場，務實掌握新機會；不僅半導體產業，包括餐飲、零售等服務業皆有潛力，85度C、鼎泰豐等品牌在美國成功落地，正是最佳例證。