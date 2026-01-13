台灣家族企業「5大關卡」過不去！　資誠嘆：AI應用意識落後全球

▲資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠(右2)、資誠家族辦公室主持會計師洪連盛(右1)、資誠人資管理顧問公司董事長桂竹安(左2)、資誠家族辦公室協同主持律師鄭策允(左1)於資誠家族辦公室2026春節策略論壇合影。（圖／資誠提供）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣家族企業AI應用意識落伍了！資誠今（13）日舉辦「資誠家族辦公室2026春節策略論壇」會後指出，全球有61%的家族企業視生成式AI為成長機會，台灣卻僅13%，落後幅度明顯，顯示企業主對科技轉型普遍保守，未來競爭力恐遭邊緣化。

資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠表示，家族企業正處於歷史轉捩點，除了AI議題外，還面臨地緣政治不穩、缺工、傳承難題等多重壓力，已從單純追求獲利，轉為追求長期韌性與治理制度的成熟度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

營收成長減速 5大挑戰一次看

資誠家族辦公室主持會計師洪連盛指出，在《2025全球暨台灣家族企業調查報告》調查中僅25%的台灣家族企業達到雙位數營收成長，明顯低於2021年的43%，整體成長動能減弱。

這項報告對全球62個地區共1,325個家族企業進行調查，包含32位台灣家族企業受訪者，同時發現企業面臨的5大主要挑戰，依序為：

人力與領導力發展（69%）

市場與競爭壓力（66%）

決策制定困難（53%）

傳承規劃不足（47%）

公司治理問題（41%）

儘管外部挑戰接踵而至，但僅有22%的家族企業選擇積極創新，願意徹底改造商業模式的更只佔3%，反映出多數企業仍偏向保守，恐低估市場變化速度。

家族成員94%都在公司上班，但治理制度卻空白

接班傳承仍是家族企業難解的老問題。調查發現，逾6成企業正在進行接班規劃，其中16%想交棒給專業經理人，46%打算由家族成員接手，但新一代的參與意願與能力仍存落差。

更值得注意的是，有高達94%的台灣家族成員在企業內任職，甚至旁系親屬比例比創辦人還高，導致股權與經營權安排愈來愈複雜。不過超過一半企業卻仍未建立如家族憲法、股權進退場機制等基本治理制度，埋下潛在風險。

資誠人資管理顧問公司董事長桂竹安指出，當制度不透明、規則不清時，容易引爆所謂「同姓不同命」的內部矛盾，也讓非家族經理人缺乏公平感，影響企業穩定。

專家籲：家族辦公室及早導入專業治理

目前全球已有67%的家族企業採用「單一家族辦公室（SFO）」模式整合資產與傳承，反觀台灣則有近7成僅採用成本低、結構鬆散的「嵌入式家族辦公室（EFO）」。

洪連盛指出，許多企業雖已設立家族投資公司，可作為家族辦公室雛形，但仍建議企業主逐步引入專業顧問或虛擬家族辦公室，補齊治理與傳承的制度性缺口。

他也提醒，面對全球AI浪潮，家族企業應加快內部數位人才培育與科技應用腳步，同時建立透明、專業的治理機制，才能實現企業永續經營、順利傳承。