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萬海副董陳力當選世界航運理事會副主席　為貨櫃航運業發聲

世界航運理事會上周五(20)宣布董事會選舉地中海航運(MSC)執行長Soren Toft董事會新任主席，萬海航運副董事長陳力(Randy Chen)為副主席，任期兩年。萬海表示很榮幸陳力榮任WSC副主席一職，相信以他的專業背景，定能對班輪航運做出貢獻。

▲萬海副董事長陳力是萬海第三代，專業能力備受肯定。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

世界航運理事會上周五(20)宣布董事會選舉地中海航運(MSC)執行長Soren Toft董事會新任主席，萬海航運副董事長陳力(Randy Chen)為副主席，任期兩年。萬海表示很榮幸陳力榮任WSC副主席一職，相信以他的專業背景，定能對班輪航運做出貢獻。

業界大老指出，WSC是由主要貨櫃船公司出錢，聘請專業人士為業界收集資訊與擔任遊說工作的組織，近年擴大組織功能，船公司高層也積極參與運作。

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WSC在發布的訊息中指出，新任主席和副主席將接替赫伯羅德執行長Rolf Habben Jansen和日本海洋網聯(ONE)執行長Jeremy Nixon，他們從 2020年11月起擔任WSC董事會聯合主席，任期兩屆。

WSC總裁兼執行長Joe Kramek表示，Soren Toft 和陳力將帶來的廣泛專業知識，以及他們對全球航運業的貢獻，「我期待著與Soren Toft和 陳力在他們的新角色中合作。兩人都是受人尊敬的領導者，在推動全球航運業的創新和可持續發展方面有著良好的記錄。他們的經驗和專業知識將有助於繼續將世界航運理事會發展成為班輪運輸的統一聲音。」

Soren Toft則表示：「隨著我們走向未來，不斷變化的世界為我們的行業帶來了挑戰和機遇，我渴望進一步推進我們的工作，以塑造一個對社會負責、環境可持續、安全和有保障的航運業的未來發展。」

Soren Toft在加入MSC之前，曾擔任馬士基的首席運營官和執行董事，還還曾擔任漢堡南美、馬士基石油貿易和馬士基貨櫃工業的董事長，擁有瑞士洛桑IMD（國際管理發展學院）的EMBA學位。

陳力是萬海總裁陳清治的長子，負責萬海不同部門的國際業務發展職能，包括與其他航線的合資企業、長期投資、港口/碼頭關係和投資者關係。

萬海則介紹，陳力自2002年以來一直在萬海航運董事會任職。在加入萬海航運之前，他是中央貿易與發展集團的高級管理團隊成員，這是一個位於台灣的投資集團，在越南擁有廣泛的基礎設施和房地產持有，他在軟體和金融服務方面也擁有豐富的經驗。

陳力擁有麻省理工學院斯隆商學院的工商管理碩士學位以及杜克大學的經濟學和英國文學學士學位。

業界高階指出，陳力年約50歲，是萬海第三代，工作相當認真且非常專業，對員工非常照顧，感覺他專業隨爸爸，個性像媽媽，謙和有禮。

關鍵字： 萬海副董陳力世界航運理事會副主席

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