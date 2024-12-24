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1前例業界看衰「本田、日產、三菱」團抱：鴻海說不定撿便宜

為拚電動車市場，今年3月本田與日產就開始洽談合作事宜，8月更進一步對車載軟體及零組件共用協商。（達志影像）

▲為拚電動車市場，今年3月本田與日產就開始洽談合作事宜，8月更進一步對車載軟體及零組件共用協商。（圖／鏡週刊）

圖、文／鏡週刊

為抵禦鴻海入主日產，導致日本車企大團結，包括本田、日產與三菱三大車廠決定團抱取暖，加上日本官方態度不明，讓鴻海董座劉揚偉決定暫緩入主日產之路，但三大日本車企合併，就是谷底翻身萬靈丹了嗎？資深車業內人士提出不同的看法。

本週一（23日）日產董事會宣布將於明年6月前與本田達成合併協議。但上週日媒《鑽石週刊》爆料，促成日本車業雙強加速合併的關鍵，就是台灣鴻海集團試圖收購日產汽車。

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原來佈局電動車多年的鴻海董事長劉揚偉，眼見日產營運與財務陷入困境急需外援。今年初就悄悄出手，派出曾任日產副營運長、鴻海電動車發展的日籍策略長關潤（Jun Seki）向日產遞案，希望給鴻海一個入股的機會。「沒料到，鴻海的動作立刻引發日本汽車業緊繃，刺激原與日產談判的本田，加速合併進度。」資深車業人士對本刊說。

本田高層不僅警告日產，如果和鴻海合作，雙方的合作就會化為烏有。同時，本田也暗示，如果鴻海對日產下手，本田將成為拯救日產，防止被鴻海併購的白衣騎士（white knight）。雙方本週決議進行合併協商，週一日產擁有持股的三菱汽車也簽署合作備忘錄，明年第一季決定是否加入合併，一但三菱也加入，新公司將一舉成為全球車業三哥，僅次於日本豐田與德國福斯集團，以此拉高鴻海入主難度。

隨著日本官方對鴻海入主一事態度消極，加上本田聯手日產、三菱以團抱策略抵禦，已讓鴻海轉趨低調，「在與雷諾接觸後，劉董決定暫時擱置收購（日產）計畫，目前並未放棄，而是觀察2家日本品牌在交易上，是否取得合法進展，然後再決定下一步。」知情人士對本刊透露。

但日本三大車廠團抱取暖，真能走出困境嗎？一位產業人士直言，原本在電動車佈局就弱勢的3家公司結合，會不會變得更糟？未來陷入的虧損泥淖更深？「畢竟日本記憶體產業，當年也在官方支持下，選擇團抱成立爾必達，最後卻落得破產賣給美光的下場。」該人士以日本記憶體團抱失敗的殷鑑提醒。

「就算劉揚偉此次搶親未能達陣，搞不好未來反讓鴻海撿到大便宜，台日搶親的後續戲碼還有得瞧。」產業人士笑著說，但該戲碼也突顯出鴻海在電動車出海口的困境。


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關鍵字： 鏡週刊鴻海

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