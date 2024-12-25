豐原房市內需撐盤　75億健康產業園區成新房市明燈

▲預定2024年下半年度開放營運的豐原國民運動中心。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

過去台中縣一哥豐原區，隨著台中縣市合併升格為直轄市後，成為台中副都心，房地產業界都知道豐原房市相當自成一格，量價不受外界波動影響，尤其是在多數區域受到金龍風暴影響下，豐原房市仍是相對穩健。

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永義房屋豐原中山寶弘加盟店店長蔡世賢說：「豐原區近年在交通議題上大幅進步，目前豐原市中心的新大樓成屋總價，落在1200～1600萬元之間，單價約每坪42至45萬元。即便是5至10年的新古屋其均價也已達到1500萬元左右。」

且值得注意的是，豐原的預售案單價最高已突破50萬元大關，顯示當地房市仍具活力。一直是內需市場的豐原房市，近年來也吸引鄰近的后里、石岡及大雅等地居民遷入，另外還有部分認為北屯房價太高的族群也往豐原尋找標的。

▲亞洲大學砸下75億元興建『亞洲大學豐富健康產業園區』，包含醫院、長照、公托3機構，將創造2000人就業。（圖／業者提供）

蔡世賢表示：「豐原區中正路周邊的重劃區，未來有望成為豐原房市的新亮點，目前包括亞洲大學砸下75億元，興建的『亞洲大學豐富健康產業園區』包含醫院、長照、公托3機構，將創造2000人就業外，還有預定2024年下半年度開放營運的豐原國民運動中心。」

據蔡世賢了解：「在亞大宣布動工的前後，該區房屋單價已經有比周邊個案高出1成至1成半漲幅。隨著區域發展的持續推進，這些重大建設將成為當地房市的重要利多。」

▲永義房屋豐原中山寶弘加盟店店長蔡世賢觀察豐原區房市量價不受外界波動影響，建議消費者勇敢賞屋。（圖／業者提供）

蔡世賢表示：「其實一個商圈最怕人口外移，但實際上豐原區人口相當穩定，在此前提下房價就有支撐，也具備保值條件，建議目前想出手的購屋族能趁現在挑選符合心中的物件。」

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