財劃法修正經部科技計畫少116億元　輝達、AMD在台投資受衝擊

▲經濟部長郭智輝說明財劃法修正影響。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

《財劃法》修正案強行三讀通過，未來中央可支配預算減少，經濟部長郭智輝今（24）日下午說明，對於經濟部預算將減少約300億元，其中在科技計畫大概減了116億元，相關的科技研發、前瞻晶片都會受到影響，預算不足將影響與輝達、AMD、美光等國際大廠簽約合作，除影響台灣國際聲譽，也會降低外商來台投資意願。

技術司長邱求慧指出，《財劃法》的修正，也讓台灣的科技研發預算受到影響，本來已與美光、AMD、輝達、科林、新思、艾司摩爾等國際大廠簽約合作，未來預算不足，將影響台灣AI科技的國際合作佈局。

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邱求慧進一步說明，比如說請美光來台設立AI時代缺乏的高頻寬記憶體HBM、輝達或AMD把台灣沒有的GPU技術帶來台灣研發，這些計畫都是多年期布局，政府都跟外商簽訂契約，受到《財劃法》影響，外商都已經在台灣規劃3-5年中長期布局，會影響布局進度，甚至也會影響台灣的國際聲譽，等於是說台灣當初承諾事項無法如實履約，就違反誠信原則，有些外商可能會因此降低來台投資意願。

經濟部長郭智輝也指出，經濟部針對關鍵產業推出許多重要的計畫，例如：智慧製造關鍵技術的研發、高階智慧物聯網晶片的應用計畫、AI，相關研究、6G產業的發展等，這些計畫透過中央政府中長期的投資跟努力，減少企業在研發上的負擔，強化企業的國際競爭力。未來經費刪減後，這些研究的計畫可能都會受到影響，不利台灣整體產業的發展。

此外，郭智輝也提到，還有各種科技專案計畫都會受到影響，例如F16型戰機維修中心的推動計畫、太空產業推動與人才培育計畫等，此類計畫有很多都需要以國家為出發點發展計畫，只有在地方有預算的話都會面臨到發展困難的問題，國防經濟的人才培育絕對不能被放棄，但現在這樣的狀況相當令⼈擔憂。