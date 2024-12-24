秀育切入AR眼鏡市場　明年營運有望雙位數成長

▲秀育今日舉行法說會。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

秀育企業(6737)今日舉辦法人說明會，秀育2024年上半年合併營收達到23.56億，較去年同期增加8.61億，年增率57.62%；稅後淨利1.91億，較去年同期增加1.40億，年增率272.36%；此外，截至11月底，合併營收達到43.20億，較去年同期增加13億，年增率43.04%。

秀育企業營收及獲利顯著增長，主係受惠歐美經濟走出疫情陰霾帶動消費性電子產品需求明顯回溫，且電競鍵盤市場在各大遊戲商持續推陳出新下吸引玩家投入帶動消費，另新產品事業如軍工、家用儲能及家電品牌代理事業業績開始發酵，使得秀育所推動之鍵盤產品組合調整及新事業投入之業務策略，穩步開花結果並挹注營收及獲利成長新動能，除此之外，更切入AR（擴增實境）眼鏡市場，秀育也預期，明年再多角化經營助攻下，營運有望成長雙位數百分比。

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秀育作為全球消費性電子產品供應鏈的重要參與者，長期專注於鍵盤及其周邊產品之ODM/OEM生產，以高品質、高穩定性及耐用性的產品贏得客戶及終端消費者的認可。秀育業務客群涵蓋北美、歐洲及亞洲市場，其中電競鍵盤領域秀育更憑藉對技術創新的執著與追求，與市場領導品牌緊密結合成為其重要合作夥伴。

秀育除持續穩固現有鍵盤ODM/OEM製造之領導地位外，近年在多角化經營下，投入軍工、家用儲能及家電品牌代理等事業經營。軍工部分，以自有品牌UTA推廣及政府標案投標做為業務雙引擎，導入組裝及生產戰場與醫療用急救包、高隱蔽貼身防彈背心及複合材料強化硬度抗彈板等一系列產品，並已取得多項標案實績。家用儲能產品應用於家用與商辦安裝，不僅取得國家CNS63056認證，戶外裝設防塵防水等級達IP65，更能以APP雲端管理運行與充放電狀況之高規格產品與服務，秀育結合國內外上下游合作夥伴，以自有品牌”SHO-U”進行推廣。家電品牌代理則以海爾(Haier)家電產品打響第一槍，其織物清潔機、掃地機器人等系列產品已攻占線上各大銷售網站之熱門銷售排行榜。

除了前述事業的穩健發展外，秀育下一步重點宣告進軍擴增(AR)及延展(XR)實境發展技術領域。秀育自2020年起，轉投資核心雷射光學技術廠商Oomii Inc.(簡稱Oomii)，並提供技術及生產上之協作與問題排除。Oomii歷經多年技術之精心打磨，現即將發表其首款智能眼鏡XR Glasses。這款眼鏡採輕量化設計，使用Micro OLED顯示元件提供高畫質影像，擴增視覺效果達120吋以上，並導入可微調近視度數光學模組，調整度數達700度，造福與擴大消費者使用對象。XR Glasses主打提供消費者沉浸式娛樂享受與智慧生活應用，適用於遊戲、教育及商業等多元場景，而秀育藉由與Oomii策略性合作，擬協助代工該款及後續相關產品製造，也象徵秀育邁向智能探索與多元化業務發展的重要里程碑。