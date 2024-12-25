馬斯克新創公司xAI完成60億美元募資　輝達、AMD都投資

▲Elon Musk。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒巴隆周刊報導，馬斯克 (Elon Musk) 的AI新創公司xAI又籌集了60億美元，其中AMD和NVIDIA都在此次融資中扮演投資者的角色。

馬斯克的xAI周一提供了該輪融資及其支持者的詳細訊息，其中包括AMD和NVIDIA。總金額高於先前的報導，先前報導中，xAI已籌資50億美元，估值為500億美元。xAI還得到了美國創投家以及沙烏地阿拉伯和卡達等國投資基金的支持。

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NVIDIA和AMD參與xAI的融資意味著他們正在直接為其主要客戶的競爭對手提供資金，包括微軟、Alphabet旗下的Google、Meta Platforms和亞馬遜。

外媒指出，這雖然令人驚訝，但晶片公司保留自己的選擇權是有道理的。這四家大型科技公司都在博通和Marvell等公司的幫助下開發自己的內部處理器。

與xAI和特斯拉執行長馬斯克保持密切聯繫，這也代表AMD和NVIDIA將有一個有意願的買家，即使他們的其他客戶尋求更多地依賴客製化晶片。這也意味著他們可以展示其技術在訓練和實施最先進的AI模型方面的潛在優勢。

根據美國田納西州孟菲斯市商會最近的聲明，馬斯克的xAI計劃在其位於田納西州的超級電腦設施中配備至少100萬個GPU。該公司已經表示，打算擁有總共20萬個NVIDIA的Hopper AI晶片。

到目前為止，xAI在提供AI服務方面還不是主要競爭對手。根據華爾街日報報導，這家新創公司最近告訴投資者，年收入預計將超過1億美元。但 OpenAI預計今年將帶來近40億美元的收入。然而，如果馬斯克押注建造最大的AI資料中心並透過該技術的殺手級應用獲得回報，這種情況可能會改變。