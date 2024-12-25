快訊／台股收盤上漲99.89點　台積電漲5元至1085

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（25日）開高走高，加權指數終場上漲99.89點，以23220.13點作收，漲幅0.43％，成交量3057.13億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲106.11點開出，指數開高走高，盤中最高達23296.36點，最低23159.36點，終場收在23220.13點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1085元，漲幅0.46％；鴻海（2317）上漲1元至186.5元；廣達（2382）上漲1元至292元；陽明（2609）下跌1.4元來到77.4元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.44元。

今天漲幅前5名個股為光鋐（4956）上漲3.35元，漲幅10％；全友（2305）上漲1.45元，漲幅10％；佳凌（4976）上漲3.65元，漲幅9.99％；慧友（5484）上漲6.2元，漲幅9.97％；菱光（8249）上漲5.9元，漲幅9.92％。

跌幅前5名個股則為興泰（1235）下跌5.1元，跌幅6.19％；基士德-KY（6641）下跌1.45元，跌幅4.42％；長榮鋼（2211）下跌5元，跌幅4.31％；華冠（8101）下跌0.8元，跌幅4.23％；泰金寶-DR（9105）下跌0.37元，跌幅4.17％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 光鋐（4956） 36.85 ▲3.35 ▲10.0％ 全友（2305） 15.95 ▲1.45 ▲10.0％ 佳凌（4976） 40.2 ▲3.65 ▲9.99％ 慧友（5484） 68.4 ▲6.2 ▲9.97％ 菱光（8249） 65.4 ▲5.9 ▲9.92％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 興泰（1235） 77.3 ▼5.1 ▼6.19％ 基士德-KY（6641） 31.35 ▼1.45 ▼4.42％ 長榮鋼（2211） 111.0 ▼5.0 ▼4.31％ 華冠（8101） 18.1 ▼0.8 ▼4.23％ 泰金寶-DR（9105） 8.5 ▼0.37 ▼4.17％

資料來源：證交所