快訊／台股收盤上漲99.89點　台積電漲5元至1085

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（25日）開高走高，加權指數終場上漲99.89點，以23220.13點作收，漲幅0.43％，成交量3057.13億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以大漲106.11點開出，指數開高走高，盤中最高達23296.36點，最低23159.36點，終場收在23220.13點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1085元，漲幅0.46％；鴻海（2317）上漲1元至186.5元；廣達（2382）上漲1元至292元；陽明（2609）下跌1.4元來到77.4元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.44元。
今天漲幅前5名個股為光鋐（4956）上漲3.35元，漲幅10％；全友（2305）上漲1.45元，漲幅10％；佳凌（4976）上漲3.65元，漲幅9.99％；慧友（5484）上漲6.2元，漲幅9.97％；菱光（8249）上漲5.9元，漲幅9.92％。
跌幅前5名個股則為興泰（1235）下跌5.1元，跌幅6.19％；基士德-KY（6641）下跌1.45元，跌幅4.42％；長榮鋼（2211）下跌5元，跌幅4.31％；華冠（8101）下跌0.8元，跌幅4.23％；泰金寶-DR（9105）下跌0.37元，跌幅4.17％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|光鋐（4956）
|36.85
|▲3.35
|▲10.0％
|全友（2305）
|15.95
|▲1.45
|▲10.0％
|佳凌（4976）
|40.2
|▲3.65
|▲9.99％
|慧友（5484）
|68.4
|▲6.2
|▲9.97％
|菱光（8249）
|65.4
|▲5.9
|▲9.92％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|興泰（1235）
|77.3
|▼5.1
|▼6.19％
|基士德-KY（6641）
|31.35
|▼1.45
|▼4.42％
|長榮鋼（2211）
|111.0
|▼5.0
|▼4.31％
|華冠（8101）
|18.1
|▼0.8
|▼4.23％
|泰金寶-DR（9105）
|8.5
|▼0.37
|▼4.17％
資料來源：證交所
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