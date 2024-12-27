快訊／台積電跌5元至1080　台股開盤上漲4點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股4大指數有漲有跌，台股今（27日）以23251.28點開出，指數上漲4.34點，漲幅0.02％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1080元，跌幅0.46％；鴻海（2317）維持平盤至187.5元；廣達（2382）下跌0.5元至290.5元；陽明（2609）上漲0.3元來到77元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.01元至9.48元。

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美股主要指數在前一交易日有漲有跌，道瓊工業指數終場上漲28.77點或0.07％，收在43325.8點；標準普爾500指數下跌2.45點或0.04％，收6037.59點；那斯達克指數下跌10.77點或0.05％，收在20020.36點；費城半導體指數上漲1.75點或0.03％，收5175.31點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 43325.8 ▲28.77 ▲0.07% S&P500 6037.59 ▼2.45 ▼0.04% NASDAQ 20020.36 ▼10.77 ▼0.05% 費城半導體指數 5175.31 ▲1.75 ▲0.03%

資料來源：證交所