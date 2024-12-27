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「機器人之眼」發酵！能率集團重拾漲勢　佳能放量站回70元

機器人,AI智慧,科技,搶飯碗（圖／路透社）

▲機器人示意圖（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

光學廠佳能（2374）明（2025）年將出貨機器人視覺產品，因為被賦予「機器人之眼」題材，昨（26）日漲多壓回整理，今（27）日重拾漲勢，開低立刻急拉向上重返70元大關，成交量爆出10萬張大量，集團旗下能率網通（8071）一度漲停，IKKA-KY（第一化成控股公司，代號2250）漲多遭到分盤交易，依然維持3%多漲勢，股價一度站回140元，能率創新（5392）漲幅達4%。

日前佳能高層指出，明年將出貨機器視覺產品給車載、製造業客戶，惟人形機器人題材發酵還需要時間，惟股價先行反映，從12月11日48.65元附近，帶量連番上攻到昨日盤72.3元，創下掛牌以來新高。

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佳能股價衝高，和碩伺機處分公告處分持股，交易時間為今年 5 月 30 日至 12 月 25 日，處分約 1.5 萬張，平均每股交易價格為 66.05 元，總交易金額為 10 億元，處分利益則為 7.45 億元，此次處分之後，和碩仍持有佳能約 1.8 萬張，金額約為8.3億元，持股比例 6.22%。

同集團車用零組件廠IKKA從12月17日93.9元附近發動攻勢，股價上攻140元，由於短線股價漲幅已大，被要求公告最近一個月獲利自結數，11月自結獲利1800萬元，年減3成，每股稅後盈餘為0.58元，市場預期今年每股盈餘約有6元水準，展望明年，在日系車廠客戶訂單仍有機會增長下，營運估溫和提升成長。

能率創新前身為應華，主要生產數位相機機殼、手機零組件為主，上述兩大產品式微，公司更名為能率創新，並啟動轉型，製造部分朝車用/電動工具/機器人佈局，今年前三季每股盈餘0.15元，隨著車用比重增加，公司預估明年獲利優於今年。

關鍵字： 佳能機器人股價視覺市場

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