擠下黃仁勳！　經濟學人2024最佳CEO是「標普最狂飆股公司」

▲NVIDIA執行長黃仁勳在經濟學人所選出2024年最佳CEO退居第四。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

英國《經濟學人》在每年歲末年初之際從各大企業領導人之中選出「最佳執行長」（Best CEO），今（2024）年則在本周四（26日）揭曉，去（2023）年摘下此頭銜的是輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳，不過今年退居第4，榜首是美國軟體大廠、專精大數據分析的Palantir Technologies執行長卡普（Alex Karp），而Palantir股價從年初迄今股價已狂飆了超過3倍，漲幅高達395%，是今2024年標普500指數中表現最佳的股票。

根據《經濟學人》報導，2024年對於各家執行長而言仍是不容易的一年，從印度到美國大選，還有俄烏戰、中東戰爭所帶來的地緣政治局勢動盪，加上中國大陸經濟放緩，歐洲經濟持續低迷，AI熱潮也引發未來應用及發展的擔憂。儘管面臨諸多挑戰，但對部分CEO來說，仍是成功的一年。

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《經濟學人》今年調查了標準普爾1200指數（S&P 1200）上市公司股東報酬率進行排名，選出最佳10位CEO。

榜首是今年57歲Palantir執行長卡普，公司股東報酬率322%，2024年市值從360億美元暴增至超過1800億美元。

第2名西門子能源（Siemens Energy）執行長布魯赫（Christian Bruch）、股東報酬率312%；第3名美國電力公司Vistra Corp執行長柏克（Jim Burke）、股東報酬率288% ；第4名輝達執行長黃仁勳、股東報酬率180%；第5名是日本三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries）執行長泉澤清次、股東報酬率177%。

第6至第10名依序是亞瑟士執行長廣田康人（Yasuhito Hirota）、挪威國防公司Kongsberg執行長Geir Haoy、Texas Pacific Land執行長Tyler Glover、美國防身設備商Axon Enterprise執行長Rick Smith、比利時生物製藥公司UCB執行長Jean-Christophe Tellier。

