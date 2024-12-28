Fed對川普沒信心　準備鷹式降息利率路徑也可能蛇行

文．洪寶山

12月18日聯準會如市場預期調降1碼，但克利夫蘭聯準會主席Beth Hammack希望維持利率不變、暫停降息，投下反對票，這是自9月降息2碼後的第二次聯準會決議未獲得全員支持，在宣布降息的前一天，聯準會傳聲筒Nick Timiraos發文表示：「本周降息可能結束第一階段降息週期，因為一些官員希望看到更具體的證據說明通膨正在改善或就業市場惡化，然後才繼續降息。」

綁好安全帶因應川普交易3.0版

吻合Hammack的聲明內容，摘要重點如下：「基於就業市場的健康狀況，將通膨及時回復到2%仍是重要的目標，通膨仍處在高位，並且近期將在通膨率恢復到2%的過程進展並不均衡，有鑑於我對貨幣政策目前接近中性立場的判斷，我認為貨幣政策需要在一段時間內保持適度限制性。基於近期經濟數據強勁表現、寬鬆的金融狀況，以及我對未來一年通膨率將在健康就業市場下高於2%的預測，加上前景風險平衡似乎偏向通膨率上升，我認為在2024年12月的會議上將聯邦基金利率目標區間維持在4.5~4.75%是最佳選擇。」

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Hammack提到，如果通膨在2%以上停滯過久，可能會使通膨預期失控，從而增加將通膨恢復到目標水準的難度。這點似乎指向川普就任後馬上就要實施的貿易和移民政策可能使通膨保持堅挺，並推遲聯準會進一步降息時間。

FOMC點陣圖從9月顯示2025年降息4碼轉變為2碼，超過市場預期4碼降為3碼，12月18日美元指數最高來到108.28點，道瓊指數下跌1123點，川普交易1.0版(石油股與金融股)及2.0版(美元與比特幣)的紅利近尾聲，1月21日後進入川普交易3.0版，綁好安全帶迎接川普各類新政策出台，可能造成金融市場大幅波動的局面。

Fed對川普沒信心 準備鷹式降息

對此，大摩認為川普的新政對經濟的影響可能滯後，對聯準會降息時間和幅度也要看實際情況，正如聯準會主席鮑爾所言，目前並不清楚川普要針對哪些國家或地區的哪種商品加徵關稅，是高高舉起、輕輕放下，還是殺無赦，無從研判。

因此，雖然目前聯準會點陣圖偏鷹派，但如果川普新政引發通膨壓力升溫，聯準會不僅將放慢降息節奏，甚至有可能在條件滿足的情況下升息，但現在都言之過早。不過，最新的預期顯示，通膨直到2027年才能回落到目標值2%，比之前預期的晚了整整一年。

舊金山聯準會主席Mary Daly對於明(2025)年兩次降息的點陣圖中值預期非常滿意，紐約聯準會主席John Williams預期中性利率比疫情前高出0.25%，並表示川普新政議程的影響已經開始動搖他的經濟展望。

美聯準會利率路徑也可能蛇行

在聯準會利率政策歷史上，1994年11月一口氣升息3碼，該年底聯邦基金利率來到6%，1995年啟動降息，1996年2月降到5.25%後暫停降息至1997年2月，同年7月5.5%後又暫停升息至1998年9月，之後聯準會又降息到1999年1月的4.6%。從這段過程可以發現，聯準會的利率路徑並不一定是直上直下，也有曲折迴旋的時候，而且不是特例。

2018年川普第一任期時啟動美中貿易戰，同樣也造成市場的過度預期，聯準會在2018年9月預期2019年將升息3碼，2020年再升息1碼，但到了2018年12月下修預期為2019年升息2碼，2020年再升息1碼。結果，隨著經濟活動下滑，聯準會按兵不動，並在2019年7月轉為降息，再到2020年COVID-19疫情爆發，祭出史無前例的零利率。

高盛假設川普的高關稅政策在2025年第四季達到最高峰，移民限制政策使得2025年移民人數降至100萬人，2026年再降到50萬人，在上述條件成立，高盛預期美國2025年GDP將下滑到2%以下，川普新政的影響性將在2026年出現，讓GDP成長進一步減緩，同時，核心PCE通膨率保持在2.5%(11月核心PCE年率2.8%)，失業率跟現在差不多4.2%。

高盛暗示美經濟2026年有風險

基於上述情境，高盛預期聯準會在2025年降息2碼到4%至4.25%，吻合12月點陣圖顯示的降息路徑，然後2026年繼續降息，預測2026年底達到2.6%，意味著2026年可能降息6碼，一年八次例會降6碼，高盛似乎暗示美國經濟在2026年會有風險。

花旗認為降息暫停或是結束時，美債利率通常上升，同時，如果降息只是暫停，則美元橫盤，如果是最後一次降息，美元會上升，降息暫停後，無論是否繼續寬鬆，金價通常會上漲。至於美股上漲的持續性，取決於經濟疲軟是否導致聯準會重啟寬鬆。

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