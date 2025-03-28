科技業薪資排名揭曉！聯發科蟬聯第一　僅ASML全面調漲

▲聯發科。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

AI需求大爆發，科技業薪水向來令人稱羨，薪資查詢平台《比薪水》公布2024年科技公司薪資排行，聯發科（2454）以平均年薪169.6萬元蟬聯第一，不過平均年薪及分紅獎金卻下降；艾司摩爾（ASML）是前5名中唯一薪資各項獎金全面調漲的公司。

根據《比薪水》資料，聯發科（2454）以平均年薪169.6萬元奪冠，群聯（8299）137.9萬元排名第二，艾司摩爾（ASML）132.9萬元列第三，台積電（2330）131.5萬元位居第四，奇景光電則以112.3萬元排名第五。

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比薪水觀察，前5名公司均調升了月薪，然而分紅和年終獎金普遍減少；聯發科月薪微幅上升0.9%，但平均年薪下降12.7%，公司營收和獲利實際呈現成長，但分紅和年終獎金減少20-25%，為薪資下滑主因。

群聯電子平均月薪調升7.6%，增幅為五大公司最高，但分紅、年終獎金減少逾23%；艾司摩爾是5大公司中，唯一薪資全面正成長的企業，年終獎金增加31.7%表現最為突出，分紅成長2.2%，月薪上升 0.9%，整體年薪增加2.1%。

排名第四的台積電平均年薪成長10.1%，在五大公司中增幅最大，歸功於分紅大幅上升 25%，月薪也穩定成長3.4%；至於奇景光電平均年薪下降3.5%，月薪微增1.7%，但分紅、年終獎金分別下降31.4%、22.9%。