台積電砸千億美元投資　WSJ爆川普對台態度出現重大轉折

▲美國總統川普與台積電董事長暨總裁魏哲家在白宮宣布加碼投資。(圖/路透)

記者陳瑩欣/台北報導

台積電(2330)董事長魏哲家在白宮宣告擴大在美投資,外媒《華爾街日報》撰寫長文指「台灣敢於希望川普會支持它對抗北京」(Taiwan Dares to Hope Trump Will Back It Against Beijing),直言川普政府正在增強台灣對增加支持的希望。

《華爾街日報》指出,川普對台灣傾斜跡象出現在魏哲家與川普一起在白宮宣布對美投資1000億美元之後,川普對台灣的語氣有所緩和,將台灣排除在他指責「撕裂」美國的貿易夥伴名單之外,並讚揚台積電;儘管川普此後重複了他對台灣偷走美國晶片業務的抱怨,但他補充說:「我不怪他們。」

報導指出,五角大廈內部文件顯示美國戰略已有調整,以嚇阻中國奪取台灣、強化美國本土防衛為優先目標。台灣國防部副部長柏鴻輝(Alex Po)上周五出席南卡羅來納州舉行的儀式,標誌著向台灣交付價值80億美元的F-16V戰鬥機的一部分,這是台灣高級官員罕見的低調訪美。

台灣高級官員指近幾周台美關係明顯改善,「沒有理由自滿,但有一個良好的環境,使未來的合作變得更容易。」

《華爾街日報》分析,儘管雙邊互動升溫,部分觀察人士仍憂心,美中之間可能出現某種「大交易」,其中包括美方承諾不再干涉台灣問題。親中派引用「今日烏克蘭、明日台灣」,主張川普放棄烏克蘭預示台灣也會成為棄子,而川普陣營近期提到,縮減對烏克蘭援助,將可轉向加強對台軍事支援,包含軍售與訓練。

國防安全研究院助理研究員鍾志東(William Chung)指出,台積電對美國投資案在一定程度上回應了川普先前對台最強烈的批評,讓美台關係重回正軌。鍾認為,美中關係愈惡化,美國就愈有可能介入台海事務。