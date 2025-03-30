台積電2奈米擴產典禮明登場　行政院長卓榮泰現身

▲台積電高雄廠外觀照。（圖／記者張雅雲攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台積電共同營運長暨執行副總經理秦永沛明（31）日將在高雄楠梓科學園區舉行「2奈米擴產典禮」，行政院長卓榮泰、經濟部部長郭智輝都將出席，見證製程重大突破，同時宣誓深耕台灣。

經濟部公告首長行程，郭智輝將在31日上午11點赴台積公司晶圓22廠基地 (高雄市楠梓區園區北路1號)出席台積公司2奈米擴產典禮，經濟部公告同時指出，這項活動台積電並未開放媒體自由入場。由於台積電重要活動影響，當日上午9點立法院相關行程由兩位次長賴建信、何晉滄出席。

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業界預期，台積電2奈米製程迎來電晶體架構的改變，相較現行FinFET結構，具備更高的效能和更低的功耗。

依照台積電先前公布的數據顯示，2奈米製程在相同功耗下，速度可提升10％至15％，在相同速度下，功耗可降低25％至30％，電晶體密度增加逾15％。

台積電董事長魏哲家3月初與美國總統川普於白宮宣布擴大投資1千億美元，引發市場熱議「台積電會不會變成美積電」，而《中央社》華盛頓消息指出，台積電副總Peter Cleveland則喊話希望本周亞利桑納州鳳凰城台積電美國第3座廠房可以動土，發展A16（1.6奈米）製程， Cleveland指美國是台積電擴張的「理想地點」，台灣仍是「大本營」（home）。