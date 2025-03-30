快訊/世博台灣館精緻漂亮有特色、昨日完成驗收　將順利參加4/4試營運

▲大阪世博會我國以TECH WORLD館名稱參展的台灣館，如期如質完工。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

2025大阪世界博覽會傳出因為原物料上漲與缺工問題，有高比例展館無法如期完工，而我國以TECH WORLD館名義參展的台灣館，如期如質完工，昨(29)日完成驗收，執行單位外貿協會工作人員形容，台灣館精緻漂亮有特色，充分展台灣「科技島」的巨大能量，非常吸睛，將可順利參加4月4日到6日的試營運，以及4月13日的正式開展。

由於我國並非國際展覽局(BIE)及「國際展覽公約」的會員國，無法以國家館名義參加，主辦方邀請我以企業館方式參與，這次參展由經濟部擔任主政機關，委託外貿協會執行，國貿局(已改制為貿易署)112年度預算案於「國際貿易」項下新增編列「2025年大阪世界博覽會」計畫，期程4年(112-115年)，總經費20億元。

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貿協所屬東京台貿中心在日本設立「玉山數位科技株式會社」代表參展，並設立專案辦公室，目標要吸引100萬人次觀展(上海世博台灣館達79萬人次)，吸引日本每年來台觀光250萬人次，全球每年來台觀光及商務活動2100萬人次，超越疫情前1700萬人次，促使會展產業產值達新台幣450億元，並提升文創產業發展。據透露，這次建館工程執行單位在預算內完成，且還有不少餘款：貿協世博專案團隊成員表示，大家試逆風而行，排除萬難，真的很拚。

▲邱揮立曾任上海世博會台灣館館長，這次再度接下大阪世博台灣館館長重擔。（圖／展覽暨會議公會）

今年展出由外貿協會副秘書長邱揮立擔任台灣館館長，他在一周前就已進駐大阪，負責驗收工作。邱揮立是1990年4月進入外貿協會專責全球市場推廣，1996年赴日本擔任福岡辦事處副主任，曾經負責在中國大陸規劃辦理24場「台灣名品展」，2010年上海世界博覽會台灣館就是由他擔任館長，戰功赫赫。

邱揮立擁有日本九州大學比較社會文化學府碩士學歷，在貿協工作35年，15年前的上海世博會由他負責台灣館的營建工程，讓台灣館在短短的199天完工，並順利完成每日平均接待40萬人入館參觀的艱鉅任務，辦展經驗豐富。

經濟部次長江文若本月初親自介紹TECH WORLD台灣館，指出台灣將透過智慧科技和數位應用，展現多元包容的價值，向世界發出「共好」的邀請，共同開創美好的未來生活。

TECH WORLD館配合大會主題「讓生命閃耀光輝的未來社會藍圖」，觀者配戴智能手環，運用AI演算技術將參觀體驗的感受數據生成專屬的「心動曲線」，形成個人化的台灣觀光行程主題以「連結世界，共創未來美好生活」為策展理念，透過多媒體展演科技及全方位沉浸式感官旅程，講述撼動人心的故事。

▲大阪世博台灣館導覽人員制服以「台灣杉」象徵堅韌精神。（圖／記者張佩芬攝）

TECH WORLD館建築外觀則以高聳的群山為概念，以群山象徵台灣的多元文化與豐富自然生態，外觀運用環保金屬板折射光影呈現山的壯麗及雄偉，並以「心之山」寓意每個人心中的願景與共好起點。展演內容包括三大主題劇場：「生命」、「自然」、「未來」展現「連結世界 共創未來美好生活」的策展理念，以及實現未來永續社會的願景。

有報導指出，大阪世博會稱為「世博之華」的海外展館，原有60國打算自己建館，但因台積電擴廠、能登半島地震重建需求帶動建築材料上漲，加上缺工問題，導致工程進度嚴重落後，最後僅剩47國選擇自己建館，其餘改用日方興建的簡易展館。另還傳出估計至少有10座展館無法在開幕前完工。