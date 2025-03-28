樹林將成為「雙鐵區」　在地房仲：房價對準土城、新莊

▲樹林在地房仲認為，未來樹林房價有望對準土城、新莊。（圖／永慶提供）

記者項瀚／台北報導

捷運萬大線二期周圍房價受關注，樹林在地房仲表示，目前買盤除了首選車站商圈，也會鎖定萬大線站點周圍。他表示，未來樹林將擁雙鐵交通機能，現在房價還在低檔，未來有望對準土城、新莊。

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捷運建設是房地產市場的大利多，而在雙北捷運網絡密集的當下，還有哪區能先行卡位，把握未來房價增值潛力？永慶不動產樹林后站加盟店副店長陳英智表示：「捷運萬大線二期正在興建中，預計2031年完工，新北樹林區房市將明顯受惠，樹林將成為捷運、火車雙鐵區。」

陳英智指出，以新屋行情來看，目前樹林單價約比土城便宜10萬元，比下新莊便宜5~10萬元，與上新莊價差甚至來到20萬元，價差不小，「但樹林具捷運建設利多，現在房價還在相對低價階段，未來有望對準土城、新莊。」

陳英智觀察，樹林房市可分為2大熱門區塊，首先是火車前後站，該區屬於舊市區，生活機能方便，這1~2年幾乎沒有新案推案，但耳聞未來有新案要挑戰6字頭價碼，而屋齡15年內社區大樓則有5字頭成交行情。

第二熱門購屋選項就是，未來捷運萬大線二期站點周圍步行10分鐘以內的區域，屋齡20年大樓成交單價落在40~45萬元，公寓成交單價則在3字頭，25~30坪3房總價僅800~1200萬元。

▲樹林坐擁捷運萬大線二期利多（圖／永慶提供）

陳英智觀察，過去樹林買盤有高達7~8成比例為在地客，但近年受到房價高漲，不少首購買盤外溢到樹林購屋，外來客比例提高到4成左右。

至於央行打炒房半年過去了，樹林房市有什麼變化嗎？陳英智表示：「公寓頂樓、大坪數產品價格有出現下降，但像是精華地段的電梯2房這種搶手物件，價格則沒有明顯下降。」

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