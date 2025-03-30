遺產租金、孳息抵稅解套　繼承人過半數同意有望執行

▲報稅示意照，非指當事人。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

遺產稅沒有繳，相關財產衍生的利息、股息拿來抵稅不再是鐵板一塊！財政部指出，第1季納稅者權利保護諮詢會（諮詢會）召開出現重大建言，對遺產所生之孳息及收益（如租金、利息及股息等），可研議於遺產分割前，在繼承人過半同意或逾3分之2同意下申請抵繳遺產稅，不受《民法》第828條第3項規定限制。

安永聯合會計師事務所執業會計師楊建華指出，因為《民法》規定，公同共有物的處分及其他權利行使，需「全體共有人一致同意」才能處分及做其他用途，對遺產執行上產生很大的困擾。

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楊建華指出，實務上曾有遇過繼承人中有人失聯或長年在過外，卡住整起繼承案的例子，為了解決此問題，《遺產及贈與稅法》第30條特別規定，被繼承人的遺產在過半繼承人同意或逾3分之2同意下可以抵繳稅金，但孳息及衍生收益則尚未明令適用。

「被繼承人過世之前遺留下來的存款或有價證券的孳息、股利收入等一併列入遺產課徵遺產稅。」楊建華指出，在這樣的稅法精神下，共同繼承人的遺產稅也會因此增加，給予彈性抵繳遺產稅的空間相當合理。

不過楊建華也提醒，如果是當年度親屬過世後才產生的孳息、股利收入等，名義上已經是繼承人財產，因此需併入繼承人個人綜所稅課稅。