「購買綠電」僅占總支出10%　經濟部曝台電虧損主因

▲台電解釋虧損主因，是國際燃料成本大漲。（圖／翻攝台電臉書，下同）



記者張靖榕／綜合報導

經濟部28日召開電價費率審議會，會中考量國際關稅變化與地緣政治風險，可能引發全球經濟與物價波動，決議暫緩調整電價。然而，台電連年虧損的原因仍引發社會熱議，經濟部對此於29日下午透過臉書澄清，強調台電虧損的主因在於「燃料成本高漲」，而非「購買綠電」。

經濟部指出，針對近日社會上再度出現的質疑聲音，特別針對兩大常見說法進行澄清：

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一、購買綠電並非台電虧損主因

經濟部表示，自2022年起爆發俄烏戰爭，導致國際燃料價格飆升，台電在過去3年中吸收了高達6,000億元的燃料成本，這才是虧損的關鍵來源；相較之下，外購綠電的費用僅占台電總支出約10％，並非虧損主因。隨著全球淨零排放目標推動，未來大型光電與離岸風電業者將有更多綠電直接銷售給企業，台電的綠電採購量將趨緩，對其財務壓力也會相對減輕。

二、核電並非台灣能源解方

針對社會上提及以核能作為降低成本手段的建議，經濟部指出，即使核電占比提高，面對全球燃料價格劇烈波動，仍難以避免台電承受高額成本壓力。以2015年為例，當時核電占台灣發電比例約16％，火力發電占比約78％。若以2023年燃料價格推估，即便能源結構如2015年，售電成本仍將提升至近4元/度，與目前成本相當，顯示燃料價格才是關鍵因素。