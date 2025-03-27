高雄「蛋黃中的蛋黃」發威　在地：1產品有錢也買不到

▲農16特區兼具綠地、捷運、百貨、明星學區，堪稱北高房市「蛋黃中的蛋黃區」。（圖／永義房屋高雄大順龍華加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

近10年高雄商圈北移，農16特區兼具綠地、捷運、百貨、明星學區，堪稱北高房市「蛋黃中的蛋黃區」，也是不少民眾指名購屋熱區。專家表示，連20年景觀宅都因稀缺性，單價飆破4字頭，引來在地人直呼「有錢也買不到」。

《地產詹哥老實說》EP249／少子化房市詭局！ 地產作家揭：2041年是房價關鍵轉折點

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今年928檔期即將公開的「欣都星」，開價每坪75萬元起跳，預估未來該區房價將「坐七望八」。（圖／永義房屋高雄大順龍華加盟店提供）

永義房屋高雄大順龍華加盟店東吳浩銘指出，農16特區內有凹仔底森林公園，鄰近漢神巨蛋百貨商圈，並享有捷運紅線與明星學區加持，地段條件優越，房價持續攀升。

吳浩銘表示，農16特區未來還有富邦人壽BOT案、聯上停35 BOT案等重大開發計畫，高雄第3間漢神百貨也將進駐，地段前景可期。隨著可建地日益稀缺，區域內新案價格水漲船高。

▲今年房市受惠台積電等科技產業進駐高雄，開始試產帶動剛性需求增長。（圖／永義房屋高雄大順龍華加盟店提供）

區內今年928檔期即將公開的「欣都星」，開價每坪75萬元起跳，2房、20坪含車位總價約2000萬元，其他興建中的京城、國城、甲山林、郡都等新案，預估未來該區房價將「坐七望八」。

吳浩銘指出，該區主力產品為屋齡20年大樓，2房每坪均價約42萬元，3房均價約38萬元。其中，正對森林公園的景觀宅因稀缺性，價格比區域平均高出2成，首排單價達45萬元，坪數多在70~80坪，總價突破3000萬元。

吳浩銘強調，景觀宅在市場上「可遇不可求」，即使釋出也多為同一社區內面向中庭的物件，數量極少，出現「有錢也買不到」的現象。

▲永義房屋高雄大順龍華加盟店東吳浩銘指出，正對森林公園的景觀宅因稀缺性，價格比區域平均高出2成，首排單價達45萬元。（圖／永義房屋高雄大順龍華加盟店提供）

而今年高雄房市受惠台積電開始試產，帶動剛性需求增長，加上央行暫緩第八波信用管制，相較去年Q4，今年Q1購屋信心明顯回升，成交量也增加4成。

吳浩銘分析，現階段買家以實力買家及首購族為主，首購族受惠於新青安政策的低利貸款，成為進場關鍵；實力買家也積極布局，多有第2戶貸款成數僅剩5成的心理準備，不過屋主多看好之後區域發展，相當惜售。

《地產詹哥老實說》EP249／少子化房市詭局！ 地產作家揭：2041年是房價關鍵轉折點