金管會建置「金融Fast-ID驗證轉接中心」　明年1月起受理試辦

▲金管會。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

為進一步提升金融服務所需身分驗證的速度及客戶體驗，金管會偕同金融Fast-ID聯盟推動建置「金融Fast-ID驗證轉接中心」(下稱驗轉中心)，並預定自明年1月2日起受理金融機構諮詢及申請業務試辦，期能提升數位身分驗證的跨體系串聯及互通性，加速數位金融發展。

2021年規劃推動金融Fast-ID機制期間，考量市場需求、風險及所需資源等因素，決定尊重市場機制採分散式架構推動，由各金融機構自行建置金融Fast-ID伺服器辦理註冊、信物管理及驗證程序，並提供同體系內金融機構數位身分驗證服務)。推動迄今，已完成技術標準、安控作業指引及可辦理業務項目等，並已有逾12家金融機構上線提供金融Fast-ID驗證服務。

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為加速數位金融服務發展，提升金融Fast-ID使用綜效及跨體系串聯服務，金管會於2023年8月間發布的「金融科技發展路徑圖(2.0)」中，明訂推動建置跨體系的驗轉中心，以串聯現行各體系金融Fast-ID，便利使用者於不同體系間進行身分驗證。

此次驗轉中心之新型態架構，金管會將自明年1月2日起，接受先導機構提出輔導諮詢的請求及業務試辦的申請，金管將在審查後對外公布審查通過的業者名單，此次試辦的成果及經驗，後續也將作為金管會推動相關政策的參考。

