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榮田精機高雄新廠動土　預計後年完工量產

▲▼榮田精機高雄新廠動土。（圖／榮田精機提供）

▲榮田精機高雄新廠動土。（圖／榮田精機提供）

記者高兆麟／綜合報導

榮田精機（7709）29日於高雄湖內舉行新廠動土典禮，象徵企業邁向新里程的重要一步。榮田精機表示，新廠的設立不僅回應市場需求，也彰顯了榮田對未來發展的信心與承諾，將為公司帶來全新的成長動能，新廠預計於115年正式完工並投入營運。

榮田精機表示，新廠建置及舊廠整建將增加1300坪的生產空間，採用最先進的科技與智慧化生產系統，全面提升生產效率與產品品質。值得關注的靓點是，新廠的落成將挹注榮田精機大型立式車床生產量能。大型立式車床產品線將從現有工作台面3米~6米拓展至7.5米，這將使榮田精機成為國內最專業的立式車床製造商，不僅滿足新能源、核能、航太及半導體等高端市場的需求，更強化企業在大型化設備製造領域的競爭優勢。

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榮田精機指出，新廠的啟用還將引入智慧機械與低碳化技術，展現企業對產業未來方向的精準把握與前瞻性視野。透過這些創新措施，榮田將進一步鞏固業界領導地位，為地方經濟注入新的活力，並帶動上下游產業鏈的協同發展。

榮田精機董事長陳松田表示，新廠的動土是榮田追求卓越、服務全球的重要里程碑。我們有信心，透過這項重大投資，不僅能顯著提升企業競爭力，也將推動整個產業的進步。

此外，新廠設計充分考量環境永續，將全面建置屋頂太陽能發電系統，並採用多項節能減碳技術，體現榮田公司對經濟發展與環境保護並重的承諾。

榮田精機新廠預計於115年正式完工並投入營運，屆時榮田精機將以更強大的生產能力與更高品質的產品服務全球市場，致力成為全球高效智慧立式車床的首選供應商，為客戶提供最具價值的解決方案。

關鍵字： 榮田精機

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