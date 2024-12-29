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加油放輕鬆！　明起汽、柴油價格不調整

▲▼中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）

▲中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台灣中油公司自明（30）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.3元。本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.3元。

台灣中油表示，本周受美國商用原油庫存持續下降及中東地緣政治動盪影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則調價指標7D3B週均價上漲0.10美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.120元，漲幅為0.40%。

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按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲1.3元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收1.3元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0元。平穩雙機制啟動，汽、柴油各共吸收1.3元，國內汽、柴油價格皆不予調整。

本周依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各應調整1.3元均由台灣中油吸收，113年累計至11月底止，台灣中油共吸收約246.44億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。

關鍵字： 油價台灣中油汽油柴油平穩雙機制

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