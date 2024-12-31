快訊／台股收盤大跌155.1點　台積電跌15元至1075

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（31日）開低走低，加權指數終場大跌155.1點，以23035.1點作收，跌幅0.67％，成交量2685.54億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌96.13點開出，指數開低走低，盤中最高達23123.96點，最低22972.99點，終場收在23035.1點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1075元，跌幅1.38％；鴻海（2317）下跌1元至184元；廣達（2382）下跌1元至287元；陽明（2609）上漲0.5元來到75.7元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.03元至9.41元。

今天漲幅前5名個股為攸泰科技（6928）上漲6.5元，漲幅9.97％；亞航（2630）上漲3.55元，漲幅9.92％；吉祥全（2491）上漲1.2元，漲幅9.72％；直得（1597）上漲10.5元，漲幅9.63％；冠星-KY（4439）上漲9.5元，漲幅9.36％。

跌幅前5名個股則為福懋油（1225）下跌4.55元，跌幅10％；愛山林（2540）下跌7.4元，跌幅7.4％；華經（2468）下跌1.95元，跌幅7.28％；遠雄（5522）下跌5.5元，跌幅6.93％；金麗-KY（8429）下跌0.75元，跌幅6.36％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 攸泰科技（6928） 71.7 ▲6.5 ▲9.97％ 亞航（2630） 39.35 ▲3.55 ▲9.92％ 吉祥全（2491） 13.55 ▲1.2 ▲9.72％ 直得（1597） 119.5 ▲10.5 ▲9.63％ 冠星-KY（4439） 111.0 ▲9.5 ▲9.36％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 福懋油（1225） 40.95 ▼4.55 ▼10.0％ 愛山林（2540） 92.6 ▼7.4 ▼7.4％ 華經（2468） 24.85 ▼1.95 ▼7.28％ 遠雄（5522） 73.9 ▼5.5 ▼6.93％ 金麗-KY（8429） 11.05 ▼0.75 ▼6.36％

資料來源：證交所