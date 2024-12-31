快訊／台股收盤大跌155.1點　台積電跌15元至1075

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（31日）開低走低，加權指數終場大跌155.1點，以23035.1點作收，跌幅0.67％，成交量2685.54億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌96.13點開出，指數開低走低，盤中最高達23123.96點，最低22972.99點，終場收在23035.1點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）下跌15元來到1075元，跌幅1.38％；鴻海（2317）下跌1元至184元；廣達（2382）下跌1元至287元；陽明（2609）上漲0.5元來到75.7元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.03元至9.41元。
今天漲幅前5名個股為攸泰科技（6928）上漲6.5元，漲幅9.97％；亞航（2630）上漲3.55元，漲幅9.92％；吉祥全（2491）上漲1.2元，漲幅9.72％；直得（1597）上漲10.5元，漲幅9.63％；冠星-KY（4439）上漲9.5元，漲幅9.36％。
跌幅前5名個股則為福懋油（1225）下跌4.55元，跌幅10％；愛山林（2540）下跌7.4元，跌幅7.4％；華經（2468）下跌1.95元，跌幅7.28％；遠雄（5522）下跌5.5元，跌幅6.93％；金麗-KY（8429）下跌0.75元，跌幅6.36％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|攸泰科技（6928）
|71.7
|▲6.5
|▲9.97％
|亞航（2630）
|39.35
|▲3.55
|▲9.92％
|吉祥全（2491）
|13.55
|▲1.2
|▲9.72％
|直得（1597）
|119.5
|▲10.5
|▲9.63％
|冠星-KY（4439）
|111.0
|▲9.5
|▲9.36％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|福懋油（1225）
|40.95
|▼4.55
|▼10.0％
|愛山林（2540）
|92.6
|▼7.4
|▼7.4％
|華經（2468）
|24.85
|▼1.95
|▼7.28％
|遠雄（5522）
|73.9
|▼5.5
|▼6.93％
|金麗-KY（8429）
|11.05
|▼0.75
|▼6.36％
資料來源：證交所
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