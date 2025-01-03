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快訊／台積電漲15元至1080　台股開盤大漲186點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股4大指數跌多漲少，台股今（3日）以23018.56點開出，指數大漲186.5點，漲幅0.82％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲15元來到1080元，漲幅1.41％；鴻海（2317）上漲0.5元至183元；廣達（2382）上漲3元至283元；陽明（2609）上漲1.1元來到77.7元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.4元。

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美股主要指數在前一交易日跌多漲少，道瓊工業指數終場下跌151.95點或0.36％，收在42392.27點；標準普爾500指數下跌13.08點或0.22％，收5868.55點；那斯達克指數下跌30點或0.16％，收在19280.79點；費城半導體指數上漲41.57點或0.83％，收5021.5點。



美股主要指數收盤表現

項目指數漲跌幅度
道瓊指數42392.27▼151.95▼0.36%
S&P5005868.55▼13.08▼0.22%
NASDAQ19280.79▼30.0▼0.16%
費城半導體指數5021.5▲41.57▲0.83%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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