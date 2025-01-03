65％企業Q1加薪「平均調4.2％」　9成會徵才開出月薪近4萬

▲企業加薪。（示意圖／ETtoday資料照）

記者廖婕妤／台北報導

新的一年到來，各企業對於Q1的景氣大多樂觀看待，根據求職網站調查，有超過65%的企業Q1有加薪計劃，預計加薪幅度為4.2%；也有超過93%的企業會徵才，開出的月薪條件將近4萬元，寫下12年新高。

yes123求職網調查，合計有65.3%企業今年Q1有加薪計畫，高於去年及前年通勤，其中44.2%為績效加薪、21.1%為全面加薪；預計加薪幅度平均落在4.2%。

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此外，有93.3%企業今年Q1有徵才計畫，創下12年同期新高；若以產業別進行交叉分析，徵才意願較高的行業依序有餐飲住宿與休閒旅遊、科技資訊、批發零售與貿易、傳統製造業、金融保險與會計統計。

應徵新員工的原因，主要依序為一直處於缺工狀態、無擴編，單純填補人員離職空缺、訂單或業務增加而擴編等，平均而言，每家企業對人才的需求為16.6人。

徵才的企業釋出的主要職缺類型，包括基層員工、第一線門市或銷售、業務人員等；針對主要職缺，企業平均提供的月薪條件，落在39,624元，創12年以來同期新高。

yes123求職網發言人楊宗斌預估，雖然面對後疫情時代缺工潮，不過在企業調薪部分，基本原則為員工績效至上，齊頭式加薪仍屬少數，屬於非經常性薪資的獎金分紅，已成為公司留才、攬才的主要工具，只是這部份的報酬增減，通常與景氣具有正向連動性。

楊宗斌指出，各大產業在求才方面，蛇年Q1屬於內熱外溫，除了有外銷急單效應，迎接解封的後疫情時代，內需型企業觀望氣氛逐漸淡化，搭配過年與寒假商機，民生消費市場轉趨熱絡，加上3月份開始的校園徵才季，勞動市場依舊處於事求人的缺工狀態。