永續金融評鑑結果出爐　9家銀行進榜前25%

▲金管會。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會今日公布評第二屆永續金融評鑑結果，銀行、證券商及保險公司三業排名前25%的金融機構名單，銀行業為元大銀、中信銀、玉山銀、北富銀、兆豐銀、一銀、國泰世華銀、彰銀、臺企銀等9家，證券投信業為證券組：元大證、永豐金證、兆豐證、第一金證、國泰證、富邦證，及元大投信等，共7家，保險業為壽險組：國泰人壽、富邦人壽，及產險組：國泰世紀產物、富邦產物等，共4家。

金管會表示，今（113）年1月發布第二屆永續金融評鑑指標，包括永續發展綜合指標(權重25%)、環境支柱(25%)、社會支柱(25%)及公司治理支柱(25%)等構面。此次評鑑工作參考國際標準與國內金融業發展趨勢，並根據第一屆評鑑經驗進行調整，引導國內金融機構持續提升在淨零轉型及永續發展的表現。第二屆納入更多金融機構，包括上市櫃金控的證券子公司、資產規模較高的投信業與上市保險業者，計34家銀行、23家證券商、5家投信業、8家壽險業、8家產險業及1家再保險業，合計共79家金融機構接受第二屆評鑑。

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永續金融評鑑由金管會、金融服務業聯合總會、相關周邊單位及外聘專家學者等組成「永續金融評鑑委員會」，就受評機構2023年揭露的公開資訊(如年報、公司網站或永續報告書)及相關佐證資料進行評鑑，並審酌受評機構自2023年至今重大監理缺失或重大負面社會輿論酌予扣分，本屆按各業別公布前25％機構名單，不公布成績高低排名，以激勵優良金融業者發揮標竿功能。

