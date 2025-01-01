抽中拚賺3.6萬！明後天5檔申購起跑 富威、青松價差大

台股明（2）日迎來2025年開紅盤，明、後天也有5檔上市櫃抽籤股起跑，其中以富威電力（6994）與青松健康（6931）價差都有超過3萬元最大，前者中籤最多可賺3.65萬元，後者可賺3.09萬元。

綜所稅4項扣除額有感調整！ 會計師：4口之家少繳2700元

114年5月綜合所得稅迎來多項新制利多，不過會計師指出，其中以免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額與房租支出特別扣除額新制調整，在今年5月報稅時最有感，若以4口之家的雙薪家庭估計，今年5月報稅可比去年少繳2700元。

元旦出勤薪水雙倍 時薪最低380元

2025年到來，今年元旦只放1天假，1／1當天為國定假日，勞動部提醒，雇主應給予勞工休假，當日工資照給，若是需要勞工出勤，工資必須雙倍，且1／1起時薪調為190元，故當日出勤的計時人員、工讀生時薪不得低於380元。

千萬勞工看過來！9大新制今上路 勞保費率調升了

2025年到來，自今（1）日起，共有9項與勞工朋友相關的勞動新制上路，包括最低工資調漲，約257萬人受惠；產業人才投資理財方案調整最高補助額度至10萬元；以及勞保費率調升為12.5％，勞工每月多負擔56元，約1037萬名勞工受影響等。

國泰2檔ETF本月除息 00701配2.05元創高、單次配息率飆逾7%

國泰投信公布2檔ETF包括國泰台灣5G PLUS ETF（00881）與國泰臺灣低波動股利精選30ETF（00701）即將在1月除息，均採半年配息一次，其中00701擬配2.05元，刷新成立以來新高，大幅優於過往，以昨（2024年12月31日）封關日28.9元計算，單次配息率提升至7.09%，料成為此波配息黑馬。

2025年台股！ 3大投顧估「靠台積電」挑戰26000點

去（2024）年台股全年上漲5,104.29點、漲幅約為28.47%，成為全球漲幅第2大股市，以23,035.10點作收，展望今（2025）年，富邦投顧、永豐投顧、第一金投顧均認為，在台積電（2330）獲利成長帶動下，台股可望有挑戰26000點大關，而AI仍是引領風騷主流族群。

2024金融市場4大面向 黃金、比特幣演出大驚奇

回顧2024年，儘管政治動盪，股市和比特幣仍在投資人對人工智慧（AI）熱度不減、利率調降和減稅期望的推動下屢屢締造新紀錄。

2025年新制！ 4圖一次看「減稅減負擔、降稅減物價和稅政便民」

迎接2025年到來，財政部整理上路的稅務新制，除了關鍵原物料延長降稅穩物價外，還有許多減稅減負擔、稅政更便民的新措施。

一文看懂 2024年漲幅前10大個股

2024年台股上市櫃飆股出爐！漲幅最大的個股被上曜集團入主轉型保健食品製造世紀（5314）全年漲幅895.58%，其次光通訊廠光聖（6442）漲幅826.97%，第三名則為合麒（8937）漲幅605.22%。

2024最後換股！6檔ETF開獎 00915、00918航空股入列

2024年最後一波台股ETF換股名單揭曉！台灣指數公司今（31日）公告包含凱基優選高股息30（00915）、大華優利高填息30（00918）等6檔台股ETF所追蹤的指數進行定期審核，預定2025年1月2日起生效，其中00915與00918都增加航運股，備受市場注意。