2025年新制！　4圖一次看「減稅減負擔、降稅減物價和稅政便民」

▲民眾報稅排隊狀況。（圖／記者林敬旻攝）
記者陳瑩欣／台北報導
迎接2025年到來，財政部整理上路的稅務新制，除了關鍵原物料延長降稅穩物價外，還有許多減稅減負擔、稅政更便民的新措施。
2025年在綜合所得稅制上適用去（2024）年所得，今年5月申報，除多項調高外，房租支出改列特別扣除額；另包括遺贈稅金額也調高，希望達到「減稅減負擔」目標。營業稅、關稅、貨物稅調降，達到「降稅減物價」以及稅務制度優化、升級或開放，達到「稅政更便民」。
▲民眾報稅排隊狀況。（圖／記者林敬旻攝）
記者陳瑩欣／台北報導
迎接2025年到來，財政部整理上路的稅務新制，除了關鍵原物料延長降稅穩物價外，還有許多減稅減負擔、稅政更便民的新措施。
2025年在綜合所得稅制上適用去（2024）年所得，今年5月申報，除多項調高外，房租支出改列特別扣除額；另包括遺贈稅金額也調高，希望達到「減稅減負擔」目標。營業稅、關稅、貨物稅調降，達到「降稅減物價」以及稅務制度優化、升級或開放，達到「稅政更便民」。
關鍵字： 稅制 ﹑ 減稅 ﹑ 物價 ﹑ 2025年 ﹑ 財政部
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台股明（2）日迎來2025年開紅盤，明、後天也有5檔上市櫃抽籤股起跑，其中以富威電力（6994）與青松健康（6931）價差都有超過3萬元最大，前者中籤最多可賺3.65萬元，後者可賺3.09萬元。
2025-01-01 12:16
114年5月綜合所得稅迎來多項新制利多，不過會計師指出，其中以免稅額、標準扣除額、薪資所得特別扣除額與房租支出特別扣除額新制調整，在今年5月報稅時最有感，若以4口之家的雙薪家庭估計，今年5月報稅可比去年少繳2700元。
2025-01-01 07:09
2025年到來，今年元旦只放1天假，1／1當天為國定假日，勞動部提醒，雇主應給予勞工休假，當日工資照給，若是需要勞工出勤，工資必須雙倍，且1／1起時薪調為190元，故當日出勤的計時人員、工讀生時薪不得低於380元。
2025-01-01 07:00
2025年到來，自今（1）日起，共有9項與勞工朋友相關的勞動新制上路，包括最低工資調漲，約257萬人受惠；產業人才投資理財方案調整最高補助額度至10萬元；以及勞保費率調升為12.5％，勞工每月多負擔56元，約1037萬名勞工受影響等。
2025-01-01 06:00
國泰投信公布2檔ETF包括國泰台灣5G PLUS ETF（00881）與國泰臺灣低波動股利精選30ETF（00701）即將在1月除息，均採半年配息一次，其中00701擬配2.05元，刷新成立以來新高，大幅優於過往，以昨（2024年12月31日）封關日28.9元計算，單次配息率提升至7.09%，料成為此波配息黑馬。
2025-01-01 11:34
去（2024）年台股全年上漲5,104.29點、漲幅約為28.47%，成為全球漲幅第2大股市，以23,035.10點作收，展望今（2025）年，富邦投顧、永豐投顧、第一金投顧均認為，在台積電（2330）獲利成長帶動下，台股可望有挑戰26000點大關，而AI仍是引領風騷主流族群。
2025-01-01 06:03
回顧2024年，儘管政治動盪，股市和比特幣仍在投資人對人工智慧（AI）熱度不減、利率調降和減稅期望的推動下屢屢締造新紀錄。
2025-01-01 12:28
迎接2025年到來，財政部整理上路的稅務新制，除了關鍵原物料延長降稅穩物價外，還有許多減稅減負擔、稅政更便民的新措施。
2025-01-01 10:14
2024年台股上市櫃飆股出爐！漲幅最大的個股被上曜集團入主轉型保健食品製造世紀（5314）全年漲幅895.58%，其次光通訊廠光聖（6442）漲幅826.97%，第三名則為合麒（8937）漲幅605.22%。
2024-12-31 19:01
2024年最後一波台股ETF換股名單揭曉！台灣指數公司今（31日）公告包含凱基優選高股息30（00915）、大華優利高填息30（00918）等6檔台股ETF所追蹤的指數進行定期審核，預定2025年1月2日起生效，其中00915與00918都增加航運股，備受市場注意。
2024-12-31 18:07
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