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2025年新制！　4圖一次看「減稅減負擔、降稅減物價和稅政便民」

▲報稅首日民眾排隊狀況。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾報稅排隊狀況。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

迎接2025年到來，財政部整理上路的稅務新制，除了關鍵原物料延長降稅穩物價外，還有許多減稅減負擔、稅政更便民的新措施。

2025年在綜合所得稅制上適用去（2024）年所得，今年5月申報，除多項調高外，房租支出改列特別扣除額；另包括遺贈稅金額也調高，希望達到「減稅減負擔」目標。營業稅、關稅、貨物稅調降，達到「降稅減物價」以及稅務制度優化、升級或開放，達到「稅政更便民」。

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▲▼財政部2025措施。（圖／翻攝財政部官網）

▲▼財政部2025措施。（圖／翻攝財政部官網）

▲▼財政部2025措施。（圖／翻攝財政部官網）

▲▼財政部2025措施。（圖／翻攝財政部官網）
 

關鍵字： 稅制減稅物價2025年財政部

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