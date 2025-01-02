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美線運價全面上漲、大客戶給半數長約價　美東若罷工有春節降衝擊

▲紐澤西港。（圖／紐澤西港務局提供）

▲本月中美東若罷工有中國農曆春節的大淡季幫助降低對市場的衝擊。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船運市場本月1日漲價計畫雖未漲到原訂的每大箱(40呎櫃)2000美元，但是美西線約漲1500美元，美東約漲1000美元，調漲後美西收5900美元，美東收6900美元，由於貨量並未爆艙，船公司給大型攬貨公司半數貨載按長約價計算優惠。對於美國東岸本月15日可能發生的罷工，因為逼近中國年，有年後淡季可大幅降低對市場的衝擊。

一家超大型攬貨公司負責人指出，目前美國西南航線貨載未滿，美國西北岸與美國東岸多數滿到1月中，月中過後船公司為了存些春節期間船班的貨載，有可能開始降低運價。另一家超大型攬貨公司負責人則指出，船公司是有給大型攬貨公司一比一的長約價與現貨價配比價，至於罷工問題目前沒有任何進一步消息或進展，可能要到本月12日左右才能有比較確定的消息。

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業界高階認為，如果真有罷工，時間不會太長，6年內加薪約62%已經談妥，碼頭自動化問題應該勞資雙方會做妥協，另因罷工時間逼近美國總統1月20日就職典禮，有可能在典禮前就結束，接下來1月25日中國農曆春節假期開始，進入出貨大淡季，罷工積壓的貨載有時間可以好好清理，估計對市場影響會大幅減輕。

關鍵字： 美線運價上漲大客戶長約價罷工.春節降衝擊

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