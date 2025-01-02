勞動基金11月獲利936億元　前11月大賺1兆328億元

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

勞動基金運用局今（2）日公布勞動基金最新績效，截至2024年11月底止，勞動基金規模為6兆9,752億元，評價後收益數為1兆328億元，收益率為16.39％，11月單月收益數為936億元。

其中，新制勞退基金運用規模為4兆5,887億元，收益率為16.14％；舊制勞退基金運用規模為1兆559億元，收益率為19.31％；勞保基金運用規模為1兆1,002億元，收益率為17.77％；就保基金運用規模為1,742億元，收益率為4.04％；勞職保基金運用規模為369億元，收益率為1.55％；積欠工資墊償基金運用規模為193億元，收益率為10.85％。

[廣告]請繼續往下閱讀...

勞金局表示，11月金融市場漲跌互見，指數呈現震盪盤整格局，勞動基金以獲取長期穩健收益為目標，各項投資運用透過多元分散布局於股票、債券及另類等各種資產， 同時配置於國內、外市場，就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多平均收益率為6.83％，長期投資績效穩健。

展望未來，經濟合作暨發展組織（OECD）預測明年全球經濟成長率為3.3％，展望明年表現雖仍穩定，但也提出警告，未來各國必須透過寬鬆貨幣等政策手段來穩定經濟成長並謹慎確保通膨受控，然若美國新政府大幅調高關稅，情勢可能逆轉。

整體而言，美國大選結果揭曉，新政府的各項政策仍須持續關注 ，去全球化進程加速及貿易關稅保護主義皆可能影響通膨走勢 ，加上全球各主要國家利率政策及成長復甦步調不一，且地緣政治衝突不斷 ，皆為金融市場增添不確定性 。