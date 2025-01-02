新制勞退前11月賺6940.2億元 每位勞工平均可分5.4萬元

勞動基金運用局今（2）公布最新績效，2024年前11月勞動基金大賺1兆328億元，其中，新制勞退基金前11月獲利6940.2億元，收益率16.14％，以目前有效帳戶1272萬戶計，平均每人可分得逾5.4萬元。

台股大跌逾200點！租賃三雄1檔衝漲停 中租強彈逾7%

台股大跌逾200點，租賃三雄不僅抗跌，裕融（9941）漲停鎖死，帶動中租-KY（5871）強勁反彈逾7%，和潤（6592）漲幅逾半根停板。

賴清德拋「小兩會交流」 2檔觀光股漲停、台灣虎航漲9％

總統賴清德在元旦新年談話中，提到兩岸觀光部分，建議由台灣的台旅會、中國的海旅會先展開談判，觀光署也樂見此事，激勵今（2）日觀光族群股價上揚，燦星旅（2719）、富野（2736）雙雙亮燈漲停；航空股也同歡，台灣虎航（6757）一度漲逾9％。

聯發科利多不漲 慘跌5%陷貼息窘境

IC設計大廠聯發科（2454）今日除息，每股配發現金股利29元，但早盤陷貼息，股價下探1340元，下跌75元，跌幅達5.3%。

2025稅務大事一圖看 發票兌獎截止、房屋稅新制申報最終日

今（2）天是2025年第一個上班日，財政部公告全年稅務大事，本月除了各類所得扣繳暨免扣繳憑單申報起跑以外，2024年7-8月統一發票兌獎即將在下周一（1月6日）兌獎截止，呼籲民眾把握時間。

00940「一張配30元」 一度貼息轉填息

擁有84萬股民的月月配ETF元大台灣價值高息（00940）於今（2）日除息，每股配發金額0.03元，一度貼息之後轉為填息，由於113年12月配息0.04元也在今日同時入帳。

台積電亞利桑納廠增募當地人 美籍員工比例漸增

台積電（2330）在美國亞利桑那州鳳凰城附近開始建造 Fab 21 工廠後，要從台灣派遣 1000 多名技術工人，以便能夠在預算範圍內按時完成該專案。外媒指出，「這讓亞利桑那州的工會感到憤怒，因為他們認為這本質上是在取代當地人的立場，這種情況甚至引發了針對種族歧視的單獨訴訟。」不過據了解，台積電針對在建廠時期帶動千名台籍員工，已推出一系列的培訓溝通措施，台積電同時逐步擴大招募當地的美籍員工，期望降低衝突。

羅東路角地連冠23年「宜蘭地王」 每坪149.5萬

宜蘭地王蟬聯23年！宜蘭縣2025年度公告土地現值1月1日如期公告，2025年公告土地現值較2024年上漲約2.36%，其中，位於羅東鎮民權路與公園路間的路角地，連續23年再度蟬聯宜蘭地王，宜蘭縣2025年公告土地現值為每平方公尺452,175元，換算每坪約149.5萬。最低價土地則為武荖坑、東澳間林班地，公告土地現值每平方公尺99元，換算每坪地價約327元。

三星大將再減一！晶片封裝專家林俊成離職 曾在台積電服務20年

根據外媒IT之家報導，三星的半導體部門中，一位曾在台積電服務過20年，兩年前加入三星的封裝專家林俊成已離職。

星宇航上市狂吸104億奪2024冠軍 前3強募資占比破3成

資誠會計師事務所（PwC，資誠）統計，2024臺灣資本市場表現優異，上市櫃新掛牌家數（含創新板、櫃轉市、轉投控）共67家，共募資576億元，其中星宇航空（2646）狂吸逾104.5億元成為募資王，與生醫股康霈*（6919）、LINE集團小金雞LINEPAY（7722）合計籌資逾211.1億元，佔上市櫃新兵總籌資額36.65%。