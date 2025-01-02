星宇航上市狂吸104億奪2024冠軍　前3強募資占比破3成

▲星宇航空上市，前排左3為董事長張國煒。（圖／記者廖婕妤攝）
記者陳瑩欣／台北報導
資誠會計師事務所（PwC，資誠）統計，2024臺灣資本市場表現優異，上市櫃新掛牌家數（含創新板、櫃轉市、轉投控）共67家，共募資576億元，其中星宇航空（2646）狂吸逾104.5億元成為募資王，與生醫股康霈*（6919）、LINE集團小金雞LINEPAY（7722）合計籌資逾211.1億元，佔上市櫃新兵總籌資額36.65%。
資誠指出，2024年上市櫃新掛牌家數達67家，較2023年45家多了22家，募資額達新台幣576億元，較2023年379億元增197億元，掛牌家數、募資額皆創新高。
其中，募資額最高者為航運業的星宇航空，募資額達104.5億，占上市櫃總籌資額18%，其次為生技醫療業的康霈，募資額為64.8億；第3名則是LINE集團小金雞LINEPAY籌資41.8億元。
不過在產業掛牌家數方面，台灣生技醫療產業最大宗，繼2023年以7家奪冠後，2024年以15家持續居冠，其次為半導體業，計有9家。
此外，創新板聚焦具創新能力與成長性企業，扶植輕資產、數位雲端、智慧醫療、綠能環保等新興產業發展。2024年創新板新增12家掛牌（2023年9家），占上市櫃新掛牌家數18%，較2023年成長。
資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠認為，2025年在創新板2.0及創櫃板2.0新制雙向助攻、集團股小金雞上市、AI與永續題材加持下，全年新掛牌家數持續前景看好。
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