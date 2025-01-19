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請支持台電預算！　國營事業電油糖水4大工會發布聯合聲明

▲台電公司資料照。（圖／記者周宸亘攝）

▲台電公司資料照。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳瑩欣／台北報導

立法院預算攻防激烈，國營事業電油糖水4大工會今（19）日由工會理事長具名發出聯合聲明，請求立法院支持台電預算。4大工會呼籲各黨派能以國家整體供電安全及利益優先考量，在穩定的政策與資源支持。

這項聲明，由台電工會理事長吳有彬、台灣石油工會理事長陳嘉麟、台灣自來水工會理事長董季琪、台糖公司工會理事長田賢堂具名發出。

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以下是國營事業電油糖水聯合聲明全文：

國會議員監督審議政府預算本是天職，對於預算通過的嚴苛與否，只要是福國利民，是可以被理解的。

台電受俄烏戰爭燃料大漲影響及長期承擔照顧民生、兼顧物價及產業競爭力的電價費率政策下，累虧驟增，過去3年4次調漲電價，在立法院要求照顧民生的呼籲下，均未能將電價合理反映，在漲幅不足下，終讓台電去年底累計虧損超過4200億元，財務進一步惡化。

台電全體員工不分日夜，致力穩定供電，總在風雨飄搖中為全體國人點亮家戶燈火；而立法院更是不分黨派，委員每每挑燈夜戰，為福國利民法案預算喉舌、為弱勢族群請命，殊途同歸。

頃聞立法院對於撥補台電改善財務兩筆千億預算，將力擋不給過關一事，本會（電油糖水四大工會均）同表遺憾！懇請立法院各黨派能以國家整體供電安全及利益優先考量，在穩定的政策與資源支持，如此鞭策與監督，方能發揮台電專業價值，助力國家整體發展，希請立法院能給予台電預算必要支持！

台灣電力工會 理事長 吳有彬
台灣石油工會 理事長 陳嘉麟
台灣自來水企業工會 理事長 董季琪
台糖公司工會聯合會 理事長 田賢堂

中華民國 114 年 1 月 19日

關鍵字： 國營事業工會台電預算聯合聲明

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