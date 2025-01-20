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家登強攻航太、半導體事業　董座喊今年營收挑戰「遠超百億」

▲▼家登董事長邱銘乾。（圖／記者高兆麟攝）

▲家登董事長邱銘乾。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

半導體設備大廠家登（3680）集團18日舉行旺年會，家登去年繳出年營收64.45億元，年增29%的好成績，董事長邱銘乾也表示，今年營收目標上看百億，家登還要切入航太事業，並再次喊「站在風口上，豬都會飛」，在去年好表現加持下，家登尾牙也大方抽出汽車及多輛機車來犒賞員工一年辛勞，邱銘乾更喊話，明年尾牙還會再加碼。

家登日前公布2024年總營收65.45億元，與2023年相比成長約29%，家登表示，新產品中，以大中華地區的FOUP最盛，伴隨中國客戶晶圓代工廠因應電動車、AI以及手機在地化需求不斷擴廠，家登已成為大中華客戶首選，晶圓載具及光罩載具需求量快速提升。家登台灣母廠全速進行技轉及支援家登大中華雙廠：昆山廠及重慶協力廠，和各大客戶積極完成廠區驗證，出貨量將持續攀升，在地供貨奠定大中華載具龍頭之市場地位。再加上2025眾所矚目之High-NA EUV及CoWoS技術發展，家登多頭並進，未來可期。

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家登董事長邱銘乾也在接受媒體聯訪時表示，對於今年展望，當然是很積極，但歷年來都會訂一個有挑戰性目標，用挑戰性目標來驅動內部員工來達成。

家登除了現有半導體產品線，航太產品線也多有斬獲，目前已經有四大航太產品開始出貨，將發揮強項如塑膠射出等技術，積極搶攻如引擎液壓燃油傳輸管等產品線。

至於美國禁令是否影響公司，邱銘乾則認為，預期營運應該不受禁令影響，家登也會以中國生產基地供應中國市場需求。

關鍵字： 家登

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