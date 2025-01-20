陸客團春節後來台！維格餅家漲逾30％　3檔觀光股盤中漲停

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者廖婕妤／台北報導

中國文旅部日期宣布將於近期恢復福建、上海居民來台灣團體旅遊，預計春節後來台，兩岸旅遊大利多，激勵觀光股股價勁揚，燦星旅（2719）、富野（2736）、寶得利（5301）等盤中亮燈漲停，興櫃的維格餅家（2733）盤中也一度漲逾31％。

上海副市長華源上個月在雙城論壇拋出「推動上海居民赴台團體旅遊」，1個月後，中國文旅部宣布，將於近期恢復福建、上海居民赴台灣團體旅遊，目前各項工作正積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為中國居民赴台團體旅遊提供優質的服務和產品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

觀光股今天漲勢強勁，上櫃公司寶得利（5301）專營陸客購物站，今盤中亮燈漲停，股價來到10.6元；富野（2736）主要經營溫泉飯店、餐飲服務等，過去陸客占比最高達6成，今盤中一度亮燈漲停至22.95元；燦星旅（2719）盤中也一度亮燈，衝上漲停價51.4元；五福（2745）、山富（2743）等也一度漲逾半根。

另興櫃的維格餅家（2733）盤中一度漲31.49％至20元，寫下近半年來新高，維格餅家以販售糕餅類伴手禮聞名，並設立觀光工廠提供結合文化意象、DIY製作的糕餅訂製服務，是陸客常去的參觀景點，對於陸客團即將來台，可望進一步挹注營運。