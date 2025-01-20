2025上半年台股高點曝光！　國泰金：股民多預期落在2萬4

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股農曆年即將封關，國泰金1月國民經濟信心調查結果出爐，時事題針對「民眾對於2025上半年台股加權指數高低點的預期」做調查，1月的調查結果顯示：22.8%的民眾認為台股指數上半年高點將介於24,000(含)~25,000區間，21.2%的民眾認為高點落在25,000(含)~26,000區間，6.9%則預期高點會超過26,000(含)。綜合前述，合計有50.9%民眾認為2025上半年台股加權指數高點會落在24,000(含)上方。

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針對民眾對2025上半年台股低點預期，1月的調查結果顯示：最多民眾約22.8%預期2025上半年台股低點會落在21,000(含)~22,000區間，也有高達21%民眾預期低點會介於20,000(含)~21,000區間。整體來看，合計有44.3%民眾預期2025下半年台股加權指數的低點可能跌破20,000(含)。

民眾景氣展望樂觀指數走揚，消費意願短期同步升溫，有67％民眾預期通膨高於2％；在股市方面，國際股市區間震盪，股市樂觀情緒及風險偏好短期反彈。

國泰金1月調查顯示，景氣現況樂觀指數由上月-8.3微降至-8.7，展望樂觀指數由上月-7.3走揚至-5.8。大額消費意願指數由上月11.1小幅走升至11.9，耐久財消費意願指數同步由上月-11增強至-8.7，顯示民眾消費動能短期升溫。買賣房意願走勢分歧，買房意願由上月-52小升至-51.5，賣房意願由上月-13.2走弱至-17.4。

主計總處於2024年11月29日預估台灣2025年經濟成長率3.29％，通貨膨脹率1.93％。1月調查結果顯示，民眾對於2025年台灣經濟成長率的平均預期值維持在與前月相同的2.85％，同樣有52％的民眾認為2025年經濟成長率會低於3％；而民眾對於2025年平均通膨預期值小幅上升至2.28％，有67％的民眾認為2025年通貨膨脹率會高於2％。相較於主計總處，民眾對於2025年的經濟成長預估比較保守，對於通膨預期則相對較高。

近期川普持續宣布內閣人選與上任後擬推出的新政策，政治不確定性令國際股市區間震盪。1月民眾對於台股的樂觀指數由上月14.3上揚至16.5，風險偏好指數由上月16.3走高至17.2。