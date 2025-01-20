快訊／台股收盤大漲118.74點　台積電持平至1120

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（20日）開高走高，加權指數終場大漲118.74點，以23266.82點作收，漲幅0.51％，成交量2716.82億元。
美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲55.39點開出，指數開高走高，盤中最高達23346.64點，最低23176.43點，終場收在23266.82點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1120元；鴻海（2317）上漲4.5元至178元；廣達（2382）上漲6.5元至267元；陽明（2609）下跌1.7元來到67.1元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.04元至9.23元。
今天漲幅前5名個股為力積電（6770）上漲1.5元，漲幅10％；貿聯-KY（3665）上漲56元，漲幅9.98％；興能高（6558）上漲5.1元，漲幅9.98％；和椿（6215）上漲10.5元，漲幅9.91％；AES-KY（6781）上漲110元，漲幅9.87％。
跌幅前5名個股則為青松健康（6931）下跌3.5元，跌幅4.71％；天瀚（6225）下跌0.65元，跌幅4.15％；統懋（2434）下跌1.25元，跌幅3.96％；力智（6719）下跌9元，跌幅3.91％；鴻華先進-創（2258）下跌1.85元，跌幅3.83％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|力積電（6770）
|16.5
|▲1.5
|▲10.0％
|貿聯-KY（3665）
|617.0
|▲56.0
|▲9.98％
|興能高（6558）
|56.2
|▲5.1
|▲9.98％
|和椿（6215）
|116.5
|▲10.5
|▲9.91％
|AES-KY（6781）
|1225.0
|▲110.0
|▲9.87％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|青松健康（6931）
|70.8
|▼3.5
|▼4.71％
|天瀚（6225）
|15.0
|▼0.65
|▼4.15％
|統懋（2434）
|30.35
|▼1.25
|▼3.96％
|力智（6719）
|221.0
|▼9.0
|▼3.91％
|鴻華先進-創（2258）
|46.4
|▼1.85
|▼3.83％
資料來源：證交所
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