快訊／台股收盤大漲118.74點　台積電持平至1120

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（20日）開高走高，加權指數終場大漲118.74點，以23266.82點作收，漲幅0.51％，成交量2716.82億元。

美股前一交易日全面收漲，台股上午以上漲55.39點開出，指數開高走高，盤中最高達23346.64點，最低23176.43點，終場收在23266.82點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1120元；鴻海（2317）上漲4.5元至178元；廣達（2382）上漲6.5元至267元；陽明（2609）下跌1.7元來到67.1元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.04元至9.23元。

今天漲幅前5名個股為力積電（6770）上漲1.5元，漲幅10％；貿聯-KY（3665）上漲56元，漲幅9.98％；興能高（6558）上漲5.1元，漲幅9.98％；和椿（6215）上漲10.5元，漲幅9.91％；AES-KY（6781）上漲110元，漲幅9.87％。

跌幅前5名個股則為青松健康（6931）下跌3.5元，跌幅4.71％；天瀚（6225）下跌0.65元，跌幅4.15％；統懋（2434）下跌1.25元，跌幅3.96％；力智（6719）下跌9元，跌幅3.91％；鴻華先進-創（2258）下跌1.85元，跌幅3.83％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 力積電（6770） 16.5 ▲1.5 ▲10.0％ 貿聯-KY（3665） 617.0 ▲56.0 ▲9.98％ 興能高（6558） 56.2 ▲5.1 ▲9.98％ 和椿（6215） 116.5 ▲10.5 ▲9.91％ AES-KY（6781） 1225.0 ▲110.0 ▲9.87％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 青松健康（6931） 70.8 ▼3.5 ▼4.71％ 天瀚（6225） 15.0 ▼0.65 ▼4.15％ 統懋（2434） 30.35 ▼1.25 ▼3.96％ 力智（6719） 221.0 ▼9.0 ▼3.91％ 鴻華先進-創（2258） 46.4 ▼1.85 ▼3.83％

資料來源：證交所