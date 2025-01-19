春節連假9天薪資這樣算！　這4天拿雙倍工資

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

春節9天連假即將到來，勞動部提醒，農曆除夕、大年初一至初三均為國定假日，雇主應依《勞動基準法》規定給假並給薪。雇主如徵得勞工於國定假日或休息日出勤工作，應依法給付出勤工資。

勞動部指出，民間企業多有比照政府行政機關辦公日曆表出勤情形。企業如屬週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假出勤模式，欲比照政府機關出勤，形成春節9天連假，可透過8週彈性工時實施，將2／8原定休息日與1／27原定工作日對調。

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▲春節出勤工資。（圖／勞動部提供）



雇主屆時如有需要勞工於春節連假期間加班，以月薪為新臺幣36,000元的勞工，推算平日每小時工資額為150元，出勤8小時為例，其各日出勤及工資給付規定如下：

一、休息日（1／25、1／27、2／1）：

依《勞動基準法》第24條第2項休息日出勤加給規定計算。

試算：150元×1⅓×2小時+150元×1⅔×6小時＝1,900元。

二、國定假日（1／28至1／31）：

依《勞動基準法》第39條規定，休假日出勤加倍發給工資。

試算：150元×8小時＝1,200元。



三、例假（1／26、2／2）：

非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假日出勤工作。



勞動部強調，如非比照政府機關調整出勤者，該等假日如適逢勞工例假或休息日，應由勞雇雙方協商擇日補假，而該等假日仍維持原例假或休息日性質；至擇日補假當日，性質為國定假日。

勞動部也提醒，由於各事業單位運方式及排班態樣多元，例假或休息日不見得均排定於星期六及星期日，國定假日補假日期亦有所不同，個案上仍有差異，雇主應就各該假別之期日，與勞工明確約定，以利釐清勞工出勤工資給付標準，減少爭議發生。