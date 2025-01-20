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黃仁勳看好人形機器人　業者：助降成本打進美國隊

▲▼輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳（圖中）宴請台廠供應鏈，矽品董事長蔡祺文（右1）嗨拿輝達卡片炫耀，圖左為矽品美國分公司總經理張啟斌。（圖／記者高兆麟攝）

▲輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳（圖中）看好機器人未來發展前景。（圖／記者高兆麟攝）

文／中央社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台會晤供應鏈業者再掀旋風，他表示將與台積電共創機器人新機會。業者分析，台灣廠商在人形機器人關鍵元件具備客製化設計製造能力，商機可期，更有機會「成為美國隊供應鏈」，在降低成本扮演關鍵角色。

黃仁勳18日中午宴請供應鏈夥伴，台積電董事長暨總裁魏哲家應邀出席。黃仁勳指出，輝達與台積電雙方正在共同創造新的市場及機會，例如機器人、自動駕駛車等。

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黃仁勳看好機器人未來發展前景，先前揭示輝達積極布局包括人工智慧代理（Agent AI）、人形機器人、以及自動駕駛車等3大機器人軟硬體方案。

他在1月初美國消費性電子展（CES）主題演講時，也秀出下一代Thor Blackwell機器人運算處理器（Thor Blackwell Robotics Processor），可在自動搬運（AMR）和人形機器人領域大顯身手，並成為人形機器人的大腦核心。

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美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）也在CES展會期間宣示，電動車大廠特斯拉（Tesla）規劃2026年生產5萬至10萬台Optimus人形機器人，目標2027年擴產10倍，起碼年產50萬台。

觀察人形機器人關鍵零組件，台灣供應鏈扮演重要角色，例如攸關上手臂、下手臂、腕部、大腿、小腿等活動的行星式滾珠螺桿，包括優士特精密（U-SCREWS）等占有先機，上銀、全球傳動等積極開發。

在人形機器人關節驅動模組扮演重要角色的減速機，包括台灣精銳、利茗機械（LIMING）、盟立、上銀、和大、宇隆等，更是積極搶攻。

盟立指出，旗下盟英人形機器人關鍵零件持續送樣中，預估今年市場需求明確，今年持續增加資本支出，針對人形機器人客戶設計所需關鍵元件，開發產能。

工具機大廠東台集團董事長嚴瑞雄表示，台灣廠商在關節式諧波減速機和行星式減速機，都有製造能力，只是需要機器人載體整合起來。

嚴瑞雄說，除了人形機器人大腦外，台灣廠商在關節、馬達等關鍵元件，都有商機，有機會「成為美國隊供應鏈」。

盟立指出，台廠可從系統規劃、人形機器人選型與製造、模組和減速機等關鍵元件、甚至控制器等，與人形機器人客戶配套合作提出客製化解決方案，系統配套整合程度越高，競爭力越強。

不過，目前人形機器人成本過高，是能否加速進入市場商用化的最大挑戰。嚴瑞雄說，目前人形機器人單價成本，可能在目標價格數字後「再加一個零」。他指出，人形機器人成本要降低，台灣關鍵元件廠商可扮演重要角色。

嚴瑞雄指出，人形機器人目前仍多以客製化設計為主，未來若成本下降進入量產，公版人形機器人有機會成為主流，這也是台灣關鍵零組件廠商的契機。

盟立表示，人形機器人成本若要降低，「產量是關鍵」，產量提高、成本才能降低，台廠選擇客戶，須考量可行性高、工廠規模夠、應用範圍廣的對象。

關鍵字： 黃仁勳人形機器人AI

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