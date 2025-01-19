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存股族變心！　轉抱ETF棄金控股

富邦金控董事長蔡明興在1月11日富邦集團謝年會舉辦前，透露股利配發政策走向。（圖／方萬民攝）

▲富邦金控董事長蔡明興在1月11日富邦集團謝年會舉辦前，透露股利配發政策走向。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

「今年要多發一點，一定比去年好……」「盼股價能超過100元……」富邦金控董事長蔡明興在1月11日富邦集團謝年會舉辦前，向媒體透露今年配發股利政策。對於這項喜訊，13日富邦金以89.8元作收，未漲反小跌0.11％。

「很多家金控大賺創新高，近一年來股價也漲得很高！」CTWANT採訪多位已從金控股「變心」轉向海內外ETF的存股族，是否「回心轉意」？他們保守回應，「要看現金配息殖利率，有沒有跟著提高」、「金控股股價已漲高，此時進場成本已墊高」。

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14家金控自結2024全年獲利已全部揭曉，逼近6000億元年增63.7％，整體表現大好續創新高，富邦金（2881）首度破1500億元，蟬連獲利王，國泰金（2882）逾1100億元居次，中信金（2891）等共8家金控獲利也創歷史新高，4家金控創次高。

盤整14家金控2020年至2023年四年來現金配息殖利率，以中信金的4.4％最高，華南金4.3％居次，玉山金則為4.0％，兆豐金3.6％，國泰金、凱基金還有3.3％，元大金3.2％，第一金3.0％，其餘未達3％。

多家投顧分析報告，預估今年金控獲利的現金配息，以去年的盈餘配發率來看，中信金可能衝高超過5％，國泰金、華南金有機會上看4.5％，富邦金、玉山金、元大金、凱基金、永豐金可超過4％，其他家也有3％以上的機率。

「存股族就是要找比放在銀行定存率高的股票，股價不高，配息殖利率起碼超過台股大盤的4％以上。」理財達人AndWorld跟CTWANT記者分享他個人經驗。

「過去，大家會存的玉山金、兆豐金、第一金等就是看現金配息殖利率有4％或以上的水準，前二年沒有的時候，大家很快就轉到0056、00878、00919、006208、台積電等。」AndWorld說。

2025年繼續吹旺AI熱潮，ETF成分股有輝達頗受股民關注。（圖／翻攝自NVIDIA） 

▲2025年繼續吹旺AI熱潮，ETF成分股有輝達頗受股民關注。（圖／翻攝自NVIDIA） 

存股達人小車接受CTWANT採訪時提到個人選股經驗，她在三年多前即開始漸漸減持華南金，改買「海外型」統一FANG+（00757），從47多元長抱到如今股價飛漲到100元。該檔成分股占比最高的即是輝達NVIDIA超過10％，還買進科技Meta（Facebook）、Apple、Amazon、Netflix及Google（Alphabet）、Microsoft等美股科技股。

小車也進一步分享她個人「買金融股原則」，即是「配股還原殖利率要有7％才買，純現金殖利率5％以上」，以她自己粗估合庫金、華南金與第一金這三檔公股金控，她認為三檔只有華南金合格。（小車粗估的計算方式，2024年每股稅後盈餘EPS為1.68元，抓盈餘分配率85％，約配現金1.4元，殖利率1.4÷27.5×100％=5％）

小車認為，純以現金殖利率而言，高股息ETF超過5％的比比皆是，也不用硬買金融股。「面對降息潮，她可以挑配息穩定的ETF，如0056、00878、00919都沒有降息，且成分股產業分配跨足電子、金融、傳產，風險比單壓某一類股的ETF分散，面對震盪能力也較佳。」

記者也追問AndWorld今年是否會加碼金控股？他分享自己經驗，「還是要看股價，漲太高即成本高，可能先維持現有的高息、市值型ETF配置，對金控股會先觀望按兵不動。」

有「存股不敗教主」之稱的陳重銘，在臉書分享他持有金控股數百張。（圖／CTWANT資料） 

▲有「存股不敗教主」之稱的陳重銘，在臉書分享他持有金控股數百張。（圖／CTWANT提供）

有「存股不敗教主」之稱的陳重銘則公開他抱有凱基金、國泰金數百張股票，「可以賺配息，還可以有價差，應該比沒有買台積電的高息型ETF的報酬率來得好。」

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關鍵字： 周刊王ETF股市存股

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