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新年集資買彩券注意了！國稅局提醒先做「1動作」：拿的錢差很多

（示意圖／趙文彬攝）

▲許多人為了增加中獎機率都會集資買彩券。（示意圖／趙文彬攝）

圖文／CTWANT

農曆春節將至，不少民眾都會趁此機會購買彩券試試運氣，甚至是一群親友集資購買。但財政部台北國稅局提醒，如果民眾集資購買彩券的話，應保留「集資」的相關證明文件，不僅可避免中獎後眾人在獎金分配上產生爭議，還能防範被認定為贈與行為，進而避免被課徵贈與稅。

根據媒體報導指出，國稅局表示，根據《遺贈稅法》規定，所謂「贈與」是指財產所有人將財產無償給予他人，且經對方接受的行為。因此，春節期間集資購買彩券並依出資比例分配中獎獎金的行為，不屬於贈與，無需向戶籍所在地稽徵機關申報贈與稅。

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但為了避免爭議發生，國稅局還是建議集資購彩券的民眾，最好在購買彩券前準備並留存相關證明文件，例如：

1.每位出資者的姓名及出資金額。

2.彩券購買日期及地點。

3.已支付款項的相關證明。

此外，購買後可拍照存證，並將資料提供給所有出資者備查。這些資料除了可以作為中獎後分配的依據外，同時也能成為日後接受國稅局查核時，證明相關金流是彩券中獎獎金的分配，而非贈與行為。

國稅局表示，中獎獎金的使用若涉及《遺贈稅法》的規定，如贈與人在一年內贈與他人的財產總值超過免稅額（244萬元），則應在超過贈與免稅額後30日內，向稽徵機關辦理贈與稅申報。如有相關疑問，則可以致電國稅局免費服務電話0800-000-321詢問，或是前往轄區國稅局進一步諮詢。

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