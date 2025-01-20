台塑四寶跌深！　專家喊是買點

▲台塑四寶等傳產股價下跌，有證券分析師認為反而是進場買點。（圖／CTWANT提供）

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非AI產業類股到底能不能讓投資人抱股過年，CTWANT採訪多名理財達人與投顧主管、證券分析師等，有人「看好兩岸開放旅遊，觀光旅館餐飲股先賺一波」，長期來看則可以關注到與台積電有關的特殊化學材料、製鞋、生技股等；甚有直言台塑四寶、中鋼、台泥等傳產股股價低，正是買點。

合庫金控首席經濟學家、合庫投顧董事長徐千婷還看好低軌道衛星將進入快速成長期，以及自烏俄戰爭以來的大部分國家國防支出成長（包括台灣）的軍工產業。

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至於在ETF，股票型ETF受益人數已突破千萬，總規模超過6.4兆元，「主動式ETF將為2025年主軸。」台新投顧副總黃文清說。目前台股ETF分為指數型被動式ETF，成分股定期調整，主動式ETF則可比喻為「有掛牌上市、有股票代號」的介於被動式ETF與主動型基金，會每日更新持股變化，透明度高。

根據CTWANT了解，已有多家投信公司規劃今年推出至少四檔主動式ETF，預估春節過年後將會遞件向主管機關申請，屆時ETF市場更是百花齊放，熱鬧非凡。

▲ETF持續吸金規模已超過6兆元，2025年更是發行主動式ETF元年，預料新商品百花齊放。（圖／CTWANT提供）

台塑四寶2024年下半年大跌，台塑（1301）最低掉到31元，台塑化（6505）32元、南亞（1303）28元、台化（1326）24元，以及福懋（1434）跌至低點17元。

啟發投顧分析師郭憲政跟CTWANT記者說，「買股票要賺配息，價差，大家會擔心台塑四寶倒嗎？不會，當股價下跌就是買點，現在台塑、南亞也反彈回升了。」他還提到春節是食品股旺季，過年後會看到營收成長，是可以關注的傳產股之外，ETF部分還是看好台股ETF老將0050、0056等。

記者也採訪到理財達人上班族阿財、小車兩人，存股標的皆有石化業，不過，阿財說他在去年看到台塑四寶的營收下降，獲利減少，遂趁著虧損尚低先出清台塑化、南亞與台化，只留台塑；小車則是在南亞股價掉到年線以下時，有增持股票。

▲台新投顧副總經理黃文清認為，2025年台股重中之重，仍是AI相關產業為主。（圖／資料照／CTWANT提供）

此外，台新投顧副總經理黃文清表示，可以進一步觀察油價回檔有助於特殊化學股（特化股）毛利率提升，因為半導體先進製程及材料國產化，提高特化市場商機。

以台積電化學品供應鏈來看，像是新應材（4749）、台特化（4772）等；還有2026世足賽提前拉貨，成衣製鞋業回復成長，以及因應美國眾議院通過《生物安全法案》，對中國五家生技公司祭出禁令，台灣CDMO企業積極備戰搶轉單商機。

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