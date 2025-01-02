新制勞退前11月賺6940.2億元 每位勞工平均可分5.4萬元

勞動基金運用局今（2）公布最新績效，2024年前11月勞動基金大賺1兆328億元，其中，新制勞退基金前11月獲利6940.2億元，收益率16.14％，以目前有效帳戶1272萬戶計，平均每人可分得逾5.4萬元。

台股大跌逾200點！租賃三雄1檔衝漲停 中租強彈逾7%

台股大跌逾200點，租賃三雄不僅抗跌，裕融（9941）漲停鎖死，帶動中租-KY（5871）強勁反彈逾7%，和潤（6592）漲幅逾半根停板。

賴清德拋「小兩會交流」 2檔觀光股漲停、台灣虎航漲9％

總統賴清德在元旦新年談話中，提到兩岸觀光部分，建議由台灣的台旅會、中國的海旅會先展開談判，觀光署也樂見此事，激勵今（2）日觀光族群股價上揚，燦星旅（2719）、富野（2736）雙雙亮燈漲停；航空股也同歡，台灣虎航（6757）一度漲逾9％。

聯發科利多不漲 慘跌5%陷貼息窘境

IC設計大廠聯發科（2454）今日除息，每股配發現金股利29元，但早盤陷貼息，股價下探1340元，下跌75元，跌幅達5.3%。

2025稅務大事一圖看 發票兌獎截止、房屋稅新制申報最終日

今（2）天是2025年第一個上班日，財政部公告全年稅務大事，本月除了各類所得扣繳暨免扣繳憑單申報起跑以外，2024年7-8月統一發票兌獎即將在下周一（1月6日）兌獎截止，呼籲民眾把握時間。

00940「一張配30元」 一度貼息轉填息

擁有84萬股民的月月配ETF元大台灣價值高息（00940）於今（2）日除息，每股配發金額0.03元，一度貼息之後轉為填息，由於113年12月配息0.04元也在今日同時入帳。

台積電亞利桑納廠增募當地人 美籍員工比例漸增

台積電（2330）在美國亞利桑那州鳳凰城附近開始建造 Fab 21 工廠後，要從台灣派遣 1000 多名技術工人，以便能夠在預算範圍內按時完成該專案。外媒指出，「這讓亞利桑那州的工會感到憤怒，因為他們認為這本質上是在取代當地人的立場，這種情況甚至引發了針對種族歧視的單獨訴訟。」不過據了解，台積電針對在建廠時期帶動千名台籍員工，已推出一系列的培訓溝通措施，台積電同時逐步擴大招募當地的美籍員工，期望降低衝突。

快訊／85萬股民嘆氣！00929續配0.05元 年化配息率逾3%

擁有85萬5914名受益人的月配型高息ETF復華台灣科技優息（00929）今（2）日再度公告每股配0.05元，預定1月16日除息、1月15日為最後買進日，以今日收盤價18.01元估計，年化配息率3.33%。

王品集團圍爐需求熱 春節訂位率達8成

2025年到來，不到1個月將迎來農曆新年，王品（2727）集團4大中餐品牌外帶熱年菜銷售超過8成，「王品嚴選」冷凍年菜3大套組也幾近完售；此外，王品集團所有品牌已開放春節訂位，「享鴨」、「丰禾」初一、初二訂位都超過8成，挹注1月營收成長動能。

航運ETF首開獎！00960每股配0.18元 年化配息率約5%

採季配息、全台首檔「航運ETF」野村全球航運龍頭息收（00960）在去（2024）年9月20日掛牌上市，本月（2025年1月）迎來上市後首配息，預計配發0.18元，以今（2日）收盤價14.41元計算，單次配息殖利率1.2%，年化配息率約5%。