王品集團圍爐需求熱　春節訂位率達8成

▲王品春節訂位熱絡。（圖／王品提供）
記者廖婕妤／台北報導
2025年到來，不到1個月將迎來農曆新年，王品（2727）集團4大中餐品牌外帶熱年菜銷售超過8成，「王品嚴選」冷凍年菜3大套組也幾近完售；此外，王品集團所有品牌已開放春節訂位，「享鴨」、「丰禾」初一、初二訂位都超過8成，挹注1月營收成長動能。
王品集團表示，按慣例除夕全台門店公休1天，目前已開放春節訂位，中餐品牌「享鴨」、「丰禾」初一、初二訂位已超過8成，集團整體年節訂位率已接近8成滿。
王品集團指出，去年初一到初五，來客數超過76萬人次，其中年初二回娘家，全集團門店需求爆量，單日營收突破1億元大關，創下台灣餐飲業的營收新紀錄；今年春節長達9天，集團看好年節期間聚餐人潮需求，有望推升營收成長。
另王品集團外帶年菜銷售倒數計時，4大中餐「享鴨」、「莆田」、「丰禾」及「朝粥幫」外帶年菜買氣爆棚，截至目前統計，大小套組銷售已達8成，4大中餐小套組皆剩不到百組。
此外，「王品嚴選」冷凍年菜3大套組備受民眾喜愛，開賣1個多月就即將完售，即日起到1／19，還可在王品瘋美食購物網、MOMO購物網、家樂福等購買，還可選購「青花驕麻辣鍋套組」、「海陸鴛鴦雙饗宴」、「酸菜雪花牛肉鍋」、「世界三大和牛鍋饗宴」4款鍋物組合，春節在家就能隨時開涮，不論除夕圍爐或是初二回娘家吃都適合。
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