台積電2奈米晶片成本高　外媒：蘋果放棄在iPhone 17 Pro使用

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒Wccftech報導，蘋果的客製化晶片已經取得了巨大的進步，A系列的性能被認為是業內最好的之一。目前的A18和A18 Pro晶片是基於台積電的3nm製程打造的，但有消息指出原本將採用2nm製程，並用於其 iPhone 17 Pro 機型中。現在有報導稱，由於 iPhone 17 Pro 機型的成本高於預期且產能有限，蘋果放棄了台積電 2nm 晶片。

蘋果已推遲在 iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 中使用台積電 2nm 處理器晶片，據外媒報導，雖然已經開始試產晶片，但結果並不樂觀，可能還需要時間才能交付成品。

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2奈米晶片在新竹寶山廠進行試產，據報導，良率未達公司設定的標準，目前良率是60%，這意味著生產出來的晶片有近40%是有缺陷的，且每塊晶圓的成本高達 3 萬美元，對於蘋果來說，在即將推出的 iPhone 17 Pro 和 iPhone 17 Pro Max 中整合 2nm 晶片的生產成本似乎不切實際。

由於這些擔憂，蘋果決定將其 2nm 晶片的推出推遲近一年，現在預計將在 2026 年隨著 iPhone 18 Pro 機型的發布而到來。蘋果已經在其當前的 iPhone 16 系列中使用了台積電的 3nm 晶片，雖然 A19 Pro 晶片將會有所改進，但 2026 年的 2nm 晶片將以更高的效率帶來巨大的性能提升。

儘管面臨生產挑戰，台積電在 2024 年 IEDM 會議上指出，2nm 晶片的電晶體數量將比 3nm 晶片多出 15%，從而在消耗相同功耗的情況下性能提升 15%。蘋果推遲了台積電的 2nm 晶片生產，因為該技術成本太高，而且難以達到數百萬部 iPhone 所需的規模生產。