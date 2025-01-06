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AI裁員！新加坡太平船務、馬士基物流磨刀霍霍　台灣航運業未跟進

▲新加坡太平船務因AI應用進行裁員。（圖／取自太平船務官網）

▲新加坡太平船務因AI應用進行裁員。（圖／取自太平船務官網）

記者張佩芬／台北報導

在全球貨櫃船公司當中排名12的新加坡太平船務(PIL)，在去年年底因為正在推動更大規模的自動化和人工智慧(AI)技術應用，宣布進行了一波較小比例的裁員計畫，旨在提升運營效率和全球競爭力，有可能是首家因為AI宣布裁員的航運企業，而市場傳出馬士基計劃利用AI實現完全無人化的供應鏈，將會導致其未來物流業務大規模裁員。

對於PIL因AI做了一波裁員，國內業界高階指出，我貨櫃三雄從未傳出裁員消息，市場不好的時候頂多就是遇缺不補，凍結人事，在各公司船隊持續擴充情況下，估計不會因為AI採取裁員措施。

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PIL發言人表示，自動化技術的廣泛應用影響了公司的資源需求，尤其是在其船務代理業務方面。不過受影響的員工僅占公司新加坡總員工數的一小部分，具體人數和崗位並未公開。

PIL表示，公司正在與供應鏈員工工會(SCEU)合作，支援被裁員的員工。SCEU是新加坡全國職工總會(NTUC)的附屬工會。被裁的員工將獲得豐厚的離職補償，包括安置服務、培訓補貼、延長的醫療保障以及預計2025年的獎金。

儘管進行了裁員，PIL仍在擴展新加坡的員工隊伍，增加了超過30%的員工，以支援公司的AI驅動轉型。重組措施包括將部分人工操作任務轉移到更適應大規模自動化的地點。

業界內人士認為，這次裁員並非節省成本的舉措，而是更側重於戰略規劃。除了裁員，PIL還在大力更新船隊，計劃用13艘貨櫃船替換部分現有船舶，這些新船可使用液化天然氣和傳統海運燃料。根據PIL的20億美元計畫，首兩艘船已於去年10月在上海交付，並成為公司最大的一批，可裝載14,000箱(20呎)貨櫃。

去年11月初，PIL還宣佈新增5艘雙燃料貨櫃船，預計將於2027至2028年間交付，使得自2022年以來，PIL的總訂單達到了18艘。

根據Alphaliner統計，PIL是東南亞地區最大航運公司，同時，也是全球第12大貨櫃船公司。 成立於1967年。 該公司在疫情前爆發財務困難，疫情讓已經在出售公司資產的PIL得以重生，於2021年進行重組，國有投資公司淡馬錫控股旗下的子公司Heliconia Capital Management通過6億美元的投資收購了PIL的大多數股份。

關鍵字： 太平船務因AI裁員馬士基物流大裁員　

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